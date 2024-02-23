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Шмигаль разом із командою міністрів прибув на кордон з Польщею. Зустріч із польськими урядовцями не відбулась

Київ • УНН

 • 24376 перегляди

Прем'єр-міністр України з групою міністрів прибув на кордон з Польщею для переговорів, але зустріч з польськими урядовцями не відбулася. Раніше Зеленський доручав уряду найближчим часом, до 24 лютого, бути на кордоні з Польщею. Крім того він закликав прибути туди президента та прем'єра Польщі.

Шмигаль разом із командою міністрів прибув на кордон з Польщею. Зустріч із польськими урядовцями не відбулась

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль разом із командою міністрів прибув на кордон з Польщею, але зустріч з польськими урядовцями сьогодні не відбулась, передає УНН.

"Президент України запропонував керівництву Польщі майданчик, аби домовитися та знайти компроміс. Тут, на кордоні. Як рівні партнери та союзники.

І Уряд України сьогодні тут. Віцепрем’єр-міністр Ольга Стефанішина, віцепрем’єр-міністр з відновлення Олександр Кубраков, міністр внутрішніх справ Ігор Клименко, міністр АПК Микола Сольський, заступник міністра закордонних справ Євген Перебийніс, заступник міністра економіки Тарас Качка, заступник міністра інфраструктури Сергій Деркач, голова Державної прикордонної служби, генерал Сергій Дейнеко, керівник Державної митної служби Сергій Звягінцев.

Але, на жаль, така зустріч з польськими урядовцями сьогодні не відбулась", - повідомив Шмигаль.

Додамо

Прем'єр України зауважив, що останні пів року ми живемо в умовах постійної блокади українського кордону з боку Польщі. Блокади, яка вдарила по нашій економіці та нашим можливостям краще захищатися.

Він нагадав, що місяць тому в Києві Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск говорив про те, що Польща є найнадійнішим, найважливішим союзником України в цій смертельній сутичці зі злом.

"Місяць тому ми погоджувалися, що блокування кордону шкодить нашим країнам і що важливо не допустити подібних інцидентів. Пройшов місяць, і ми знову повернулися в цю точку. Тільки тепер ми бачимо відверті провокації.

Ми розуміємо складності, з якими стикається польський Уряд. І ми готові допомогти у вирішенні цієї ситуації. Ми йдемо на зустріч", - резюмував Шмигаль.

Група міністрів на чолі з прем'єром Шмигалем сьогодні буде на кордоні з Польщею - Зеленський23.02.24, 16:27 • 18893 перегляди

Доповнення

Кубраков заявив, що Україна починає реалізацію низки рішень для підтримання ритмічності експорту.

Раніше Зеленський доручав уряду найближчим часом, до 24 лютого, бути на кордоні з Польщею. Крім того він закликав прибути туди президента та прем'єра Польщі.

Антоніна Туманова

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