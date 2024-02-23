Шмигаль разом із командою міністрів прибув на кордон з Польщею. Зустріч із польськими урядовцями не відбулась

Прем'єр-міністр України з групою міністрів прибув на кордон з Польщею для переговорів, але зустріч з польськими урядовцями не відбулася. Раніше Зеленський доручав уряду найближчим часом, до 24 лютого, бути на кордоні з Польщею. Крім того він закликав прибути туди президента та прем'єра Польщі.