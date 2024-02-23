Шмыгаль вместе с командой министров прибыл на границу с Польшей. Встреча с польскими чиновниками не состоялась

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль вместе с командой министров прибыл на границу с Польшей, но встреча с польскими чиновниками сегодня не состоялась, передает УНН.

"Президент Украины предложил руководству Польши площадку, чтобы договориться и найти компромисс. Здесь, на границе. Как равные партнеры и союзники.

И Правительство Украины сегодня здесь. Вице-премьер-министр Ольга Стефанишина, вице-премьер-министр по восстановлению Александр Кубраков, министр внутренних дел Игорь Клименко, министр АПК Николай Сольский, заместитель министра иностранных дел Евгений Перебийнис, заместитель министра экономики Тарас Качка, заместитель министра инфраструктуры Сергей Деркач, председатель Государственной пограничной службы, генерал Сергей Дейнеко, руководитель Государственной таможенной службы Сергей Звягинцев.

Но, к сожалению, такая встреча с польскими чиновниками сегодня не состоялась", - сообщил Шмыгаль.

Добавим

Премьер Украины отметил, что последние полгода мы живем в условиях постоянной блокады украинской границы со стороны Польши. Блокады, которая ударила по нашей экономике и нашим возможностям лучше защищаться.

Он напомнил, что месяц назад в Киеве Премьер-министр Польши Дональд Туск говорил о том, что Польша является самым надежным, самым важным союзником Украины в этой смертельной схватке со злом.

"Месяц назад мы соглашались, что блокирование границы вредит нашим странам и что важно не допустить подобных инцидентов. Прошел месяц, и мы снова вернулись в эту точку. Только теперь мы видим откровенные провокации.

Мы понимаем сложности, с которыми сталкивается польское Правительство. И мы готовы помочь в решении этой ситуации. Мы идем на встречу", - резюмировал Шмыгаль.

Группа министров во главе с премьером Шмыгалем сегодня будет на границе с Польшей - Зеленский

Дополнение

Кубраков заявил, что Украина начинает реализацию ряда решений для поддержания ритмичности экспорта.

Ранее Зеленский поручал правительству в ближайшее время, до 24 февраля, быть на границе с Польшей. Кроме того он призвал прибыть туда президента и премьера Польши.