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Группа министров во главе с премьером Шмыгалем сегодня будет на границе с Польшей - Зеленский

Группа министров во главе с премьером Шмыгалем сегодня будет на границе с Польшей - Зеленский

Киев  •  УНН

23 февраля 2024, 14:27  •  6896 просмотра

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Премьер-министр Украины и профильные министры посетят сегодня границу с Польшей, чтобы решить вопрос экспортной блокады, хотя неизвестно, будут ли присутствовать польские чиновники.

Премьер-министр Денис Шмыгаль с соответствующими министрами сегодня будет на границе с Польшей. Будет ли польская сторона - неизвестно. Об этом заявил Президент Владимир Зеленский во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Дании Метте Фредериксен, передает УНН.

"Наш премьер-министр вместе с соответствующими министрами, которые работают над вопросом экспорта и импорта, товарооборота между теми или иными государствами, которые отвечают за логистику, за инфраструктуру, за агропромышленный комплекс, руководители пограничной службы - эта группа во главе с премьер-министром сегодня будет на границе с Польшей. Будут ли польские коллеги - это их личное решение. Завтра мы не можем быть, ведь завтра у нас 2 года этой борьбы. Это не к тому, что нам кто-то предлагал завтра", - рассказал Зеленский.

Зеленский напомнил, что Украина открыто заявила о готовности провести встречу по проблеме блокады границы и уже разработаны решения и шаги.

"Будет ли польская сторона - мне  это не известно", - сказал Зеленский.

Кабмин собрался на заседание во Львовской области на фоне блокады границы: Шмыгаль готов к "разумным компромиссам" с Варшавой23 февраля 2024, 10:34 • 16392 просмотра

Дополнение

Кубраков заявил, что Украина начинает реализацию ряда решений для поддержания ритмичности экспорта.

Ранее Зеленский поручал правительству в ближайшее время, до 24 февраля, быть на границе с Польшей. Кроме того он призвал прибыть туда президента и премьера Польши.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

ВойнаПолитика
mette-frederiksenМетте Фредериксен
volodymyr-zelenskyiВладимир Зеленский
ukrainaУкраина
denys-shmyhalДенис Шмыгаль
lvovЛьвов
polshaПольша
Група міністрів на чолі з прем'єром Шмигалем сьогодні буде на кордоні з Польщею - Зеленський
A group of ministers led by Prime Minister Shmyhal will be on the border with Poland today - Zelenskyy
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Группа министров во главе с премьером Шмыгалем сегодня будет на границе с Польшей - Зеленский

Премьер-министр Украины и профильные министры посетят сегодня границу с Польшей, чтобы решить вопрос экспортной блокады, хотя неизвестно, будут ли присутствовать польские чиновники.

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