Группа министров во главе с премьером Шмыгалем сегодня будет на границе с Польшей - Зеленский
Киев • УНН
Премьер-министр Украины и профильные министры посетят сегодня границу с Польшей, чтобы решить вопрос экспортной блокады, хотя неизвестно, будут ли присутствовать польские чиновники.
Премьер-министр Денис Шмыгаль с соответствующими министрами сегодня будет на границе с Польшей. Будет ли польская сторона - неизвестно. Об этом заявил Президент Владимир Зеленский во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Дании Метте Фредериксен, передает УНН.
"Наш премьер-министр вместе с соответствующими министрами, которые работают над вопросом экспорта и импорта, товарооборота между теми или иными государствами, которые отвечают за логистику, за инфраструктуру, за агропромышленный комплекс, руководители пограничной службы - эта группа во главе с премьер-министром сегодня будет на границе с Польшей. Будут ли польские коллеги - это их личное решение. Завтра мы не можем быть, ведь завтра у нас 2 года этой борьбы. Это не к тому, что нам кто-то предлагал завтра", - рассказал Зеленский.
Зеленский напомнил, что Украина открыто заявила о готовности провести встречу по проблеме блокады границы и уже разработаны решения и шаги.
"Будет ли польская сторона - мне это не известно", - сказал Зеленский.
Кабмин собрался на заседание во Львовской области на фоне блокады границы: Шмыгаль готов к "разумным компромиссам" с Варшавой23 февраля 2024, 10:34 • 16392 просмотра
Дополнение
Кубраков заявил, что Украина начинает реализацию ряда решений для поддержания ритмичности экспорта.
Ранее Зеленский поручал правительству в ближайшее время, до 24 февраля, быть на границе с Польшей. Кроме того он призвал прибыть туда президента и премьера Польши.
Группа министров во главе с премьером Шмыгалем сегодня будет на границе с Польшей - Зеленский
Премьер-министр Украины и профильные министры посетят сегодня границу с Польшей, чтобы решить вопрос экспортной блокады, хотя неизвестно, будут ли присутствовать польские чиновники.
Силы обороны оборудовали уже более 2 тысяч опорных пунктов: Минобороны показали, как продолжается строительство оборонительных рубежей
Министерство обороны Украины сообщило, что в 2022-2023 годах было построено более 2 000 опорных пунктов, позиций и огневых позиций для укрепления оборонительных рубежей вдоль северных, приднестровских областей и оперативных рубежей.
В Украине будут оформлять временные удостоверения гражданина: что известно о документе
Временные удостоверения гражданина Украины будут выдаваться гражданам Украины, которые потеряли паспорта, но проживают на оккупированных Россией территориях или на территориях, где ведутся боевые действия, в рамках двухлетнего пилотного проекта.
Дания сыграла ключевую роль в разблокировании решения о F-16 - Зеленский
По словам Президента Украины Владимира Зеленского, Дания сыграла ключевую роль в предоставлении Украине возможности приобрести истребители F-16.
Кубраков заявил, что Украина начинает реализацию ряда решений для поддержания ритмичности экспорта
Украина внедряет такие решения, как увеличение пропускной способности пограничных пунктов пропуска и альтернативные пути экспорта, такие как речной транспорт, чтобы поддерживать ритм экспорта, несмотря на конфликт.
Из оккупированной Херсонщины вернули семью военного, которого недавно освободили из плена
Мать и 14-летняя сестра недавно освобожденного украинского солдата были возвращены из оккупированной Россией Херсонской области на подконтрольную Украине территорию при содействии украинских властей.
Польская полиция взялась за инцидент с рассыпанием рапса из украинских зерновозов: устанавливает злоумышленников
Польская полиция расследует сообщение о рассыпании рапса из украинских зерновозов, стоявших на железнодорожных путях в Польше.
Законопроект о демобилизации срочников: в Минобороны рассказали детали
Законопроект предусматривает, что военнослужащие срочной службы, служба которых закончилась во время военного положения, будут уволены, если они не захотят продолжить службу по контракту. Уволенные в запас получат отсрочку от мобилизации на один год.
Одно тело до сих пор не опознали: Кипер о последствиях адской ночи
Вчера вечером россия обстреляла Одессу, в результате чего, по словам главы Одесской областной государственной администрации, три человека погибли и один получил ранения.
Украина направила Польше ноту из-за высыпанного на пути рапса, который транзитом шел в Германию
Неизвестные лица совершили акт вандализма в отношении украинских зерновозов, которые проезжали через Польшу, высыпав рапс на пути, что заставило украинское посольство требовать привлечения виновных к ответственности.