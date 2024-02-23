Группа министров во главе с премьером Шмыгалем сегодня будет на границе с Польшей - Зеленский

Премьер-министр Денис Шмыгаль с соответствующими министрами сегодня будет на границе с Польшей. Будет ли польская сторона - неизвестно. Об этом заявил Президент Владимир Зеленский во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Дании Метте Фредериксен, передает УНН.

"Наш премьер-министр вместе с соответствующими министрами, которые работают над вопросом экспорта и импорта, товарооборота между теми или иными государствами, которые отвечают за логистику, за инфраструктуру, за агропромышленный комплекс, руководители пограничной службы - эта группа во главе с премьер-министром сегодня будет на границе с Польшей. Будут ли польские коллеги - это их личное решение. Завтра мы не можем быть, ведь завтра у нас 2 года этой борьбы. Это не к тому, что нам кто-то предлагал завтра", - рассказал Зеленский.

Зеленский напомнил, что Украина открыто заявила о готовности провести встречу по проблеме блокады границы и уже разработаны решения и шаги.

"Будет ли польская сторона - мне это не известно", - сказал Зеленский.

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Кубраков заявил, что Украина начинает реализацию ряда решений для поддержания ритмичности экспорта.

Ранее Зеленский поручал правительству в ближайшее время, до 24 февраля, быть на границе с Польшей. Кроме того он призвал прибыть туда президента и премьера Польши.