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Група міністрів на чолі з прем'єром Шмигалем сьогодні буде на кордоні з Польщею - Зеленський

Київ • УНН

 • 18893 перегляди

Прем'єр-міністр України та профільні міністри відвідають сьогодні кордон з Польщею, щоб вирішити питання експортної блокади, хоча невідомо, чи будуть присутні польські посадовці.

Група міністрів на чолі з прем'єром Шмигалем сьогодні буде на кордоні з Польщею - Зеленський

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль з відповідними міністрами сьогодні буде на кордоні з Польщею. Чи буде польська сторона – невідомо. Про це заявив Президент Володимир Зеленський під час спільної пресконференції з премʼєр-міністеркою Данії Метте Фредеріксен, передає УНН.

"Наш прем'єр-міністр разом з відповідними міністрами, які працюють над питанням експорту та імпорту, товарообігу між тими чи іншими державами, які відповідають за логістику, за інфраструктуру, за агропромисловий комплекс, керівники прикордонної служби – ця група на чолі з прем'єр-міністром сьогодні буде на кордоні з Польщею. Чи будуть польські колеги – це їхнє особисте рішення. Завтра ми не можемо бути, адже завтра у нас 2 роки цієї боротьби. Це не до того, що нам хтось пропонував завтра", - розповів Зеленський.

Зеленський нагадав, що Україна відкрито заявила про готовність провести зустріч щодо проблеми блокади кордону й вже розроблено рішення та кроки.

"Чи буде польська сторона – мені  це не відомо", - сказав Зеленський.

Кабмін зібрався на засідання на Львівщині на тлі блокади кордону: Шмигаль готовий до "розумних компромісів" з Варшавою23.02.24, 12:34 • 23597 переглядiв

Доповнення

Кубраков заявив, що Україна починає реалізацію низки рішень для підтримання ритмічності експорту.

Раніше Зеленський доручав уряду найближчим часом, до 24 лютого, бути на кордоні з Польщею. Крім того він закликав прибути туди президента та прем'єра Польщі.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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