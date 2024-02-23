"План взаимопонимания": Украина предлагает Польше пять шагов для деблокады границы
Киев • УНН
Украина предлагает Польше пятиступенчатый план разблокирования границы, который включает запрет экспорта российской сельскохозяйственной продукции в ЕС и создание трехстороннего штаба с Европейской Комиссией.
Украина предлагает Польше план деблокады границы, который предусматривает обращение о запрете российского аграрного экспорта в ЕС и создание трехстороннего штаба с участием Еврокомиссии. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, пишет УНН.
Детали
По словам премьер-министр план деблокады границы - "План взаимопонимания" состоит из пяти шагов.
Шаг №1. Украина соглашается на ограничения, которые предложила Еврокомиссия по нашему аграрному экспорту. Это автоматические защитные меры, которые были представлены в рамках решения Еврокомиссии с предложением продолжить беспошлинную торговлю ЕС и Украины. Речь идет, в частности, об ограничениях на мясо птицы, яйца, сахар.
Украина соглашается с предложением экспортировать в ЕС эти товары без квот и пошлин в объемах не больше, чем были в среднем в 2022 и 2023 годах. Если будет экспортировать больше, то возвращаются ограничения.
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Мы также готовы продолжать механизм верификации экспорта зерна, кукурузы, подсолнечника и рапса. То есть, без разрешения Польши эти четыре группы товаров не попадут на польский рынок
Шаг №2. Украина направляет обращение в Еврокомиссию с предложением провести неотложный скрининг, то есть анализ кластеров 4 и 5, в которые входит аграрная политика и транспорт.
Это нужно для того, чтобы раз и навсегда снять манипуляции относительно качества нашей аграрной продукции, а также относительно того, соответствует ли поддержка наших аграриев стандартам Всемирной торговой организации.
В то же время принципиальная позиция Украины - это полная либерализация торговли с ЕС. Это продолжение "экономического безвиза". Вопрос торговли Украины и ЕС будет решаться именно с ЕС, а не на уровне отдельных стран
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Шаг №3. Предлагаем польскому правительству принять совместное обращение к Еврокомиссии с призывом остановить российский аграрный экспорт в ЕС.
За 11 месяцев 2023 года россия продала в Европу агропродукции и продуктов питания на 2,5 млрд евро. 5,1 млн тонн продовольствия. За весь 2022 год - 4,9 млн тонн. Российский экспорт продовольствия в ЕС растет во время войны! Это надо остановить! Украина и Польша точно могут заместить эту продукцию.
Украина также обращается к Еврокомиссии еще с двумя предложениями:
- Рассмотреть дополнительные ограничения и усиленный мониторинг на аграрный импорт третьих стран в ЕС, как это происходит сейчас с Украиной.
- Обращаемся по запуску совместного контроля на границе Украины и стран ЕС. А также предлагаем расширить пилотный проект по обмену таможенной информацией.
Шаг №4. Предлагаем создать "Трехсторонний штаб: Украина, Польша, Европейская комиссия" под сопредседательством аграрных министров Украины, Польши и представителя Еврокомиссии.
К работе этого штаба также привлечем украинские и польские аграрные ассоциации. Мы должны работать круглосуточно, чтобы оперативно решать все недоразумения
Шаг №5. Блокада границы со стороны Польши уже давно вышла за пределы блокады зерна. Сегодня эта блокада угрожает национальной безопасности Украины. Мы благодарны польскому правительству за четкую позицию относительно пропуска через границу боеприпасов, военного оборудования, гуманитарной помощи, медицинских средств.
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Считаем, что такой подход должен быть распространен на критически необходимое Украине топливо
Дополнение
Он также поблагодарил польского визави Туска за решение внести в перечень объектов критической инфраструктуры пограничные пункты пропуска с Украиной и соответствующие участки железной дороги.
Со своей стороны, украинское правительство также приняло соответствующие решения о признании пограничных пунктов пропуска с нашими западными соседями критической инфраструктурой.
Одновременно мы рассчитываем, что совместный Трехсторонний штаб найдет решение по беспрепятственному пропуску других групп товаров. Ведь сегодня на границе с обеих сторон стоят более 9 тысяч грузовиков
По его словам, Киев не может ждать 28 марта для встречи глав правительства Украины и Польши. Шмыгаль отмечает, что вопрос блокирования границы должен быть решен значительно раньше и предлагает для этого круглосуточную работу Трехстороннего штаба.
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В противном случае Украина оставляет за собой право применять зеркальные меры на пунктах пропуска
Напомним
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль вместе с командой министров прибыл на границу с Польшей, но встреча с польскими чиновниками сегодня не состоялась.
"План взаимопонимания": Украина предлагает Польше пять шагов для деблокады границы
Украина предлагает Польше пятиступенчатый план разблокирования границы, который включает запрет экспорта российской сельскохозяйственной продукции в ЕС и создание трехстороннего штаба с Европейской Комиссией.
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