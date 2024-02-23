Чтобы остановить бессмысленную блокаду границы: Шмыгаль публично обратился к польским фермерам и озвучил три важных тезиса
Киев • УНН
Украинский премьер-министр подчеркнул, что блокада на польской границе негативно влияет как на украинскую, так и на польскую экономику и торговлю. Шмыгаль подчеркнул, что "эту правду должны услышать поляки и польские фермеры, чтобы понять бессмысленность блокады границы".
Блокада бьет по всей польско-украинской торговле, по экономике наших стран. От нее проигрывает не только Украина, от нее проигрывают польские предприниматели. Об этом заявил Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, который обратился к польским коллегам и польским аграриям, передает УНН.
Шмыгаль публично обратился к нашим польским коллегам, а также к польским аграриям, ко всем полякам.
"Начинать всегда надо с правды", - отметил Премьер.
Шмыгаль навалил сразу три важных тезиса:
"- Во-первых, последние 5 месяцев Украина не продает свое зерно на польский рынок. Украина не продает свою кукурузу, семена подсолнечника и рапс на польский рынок!
Наше Правительство 16 сентября прошлого года приняло решение о лицензировании экспорта части агропродукции. То есть, без разрешения Польши сейчас невозможно экспортировать зерно, кукурузу, рапс и подсолнечник на польский рынок. Сейчас таких разрешений нет - и соответственно экспорта тоже нет.
Мы хотим, чтобы это услышали и польские фермеры, и польское общество.
- Во-вторых, через Польшу украинское зерно едет только транзитом. Через польскую границу сегодня проходит лишь 5% нашего аграрного экспорта. Тогда как основной маршрут - это "зерновой коридор" через Черное море.
- В-третьих, блокада бьет по всей польско-украинской торговле, по экономике наших стран. От нее проигрывает не только Украина, от нее проигрывают польские предприниматели, которые экспортируют на наш рынок товаров на 12 млрд долларов ежегодно".
Премьер Украины подчеркнул, что "эту правду должны услышать поляки и польские фермеры, чтобы понять бессмысленность блокады границы".
Ранее
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль вместе с командой министров прибыл на границу с Польшей, но встреча с польскими чиновниками сегодня не состоялась.
Дополнение
Как сообщал УНН, Кубраков заявил, что Украина начинает реализацию ряда решений для поддержания ритмичности экспорта.
Ранее Зеленский поручал правительству в ближайшее время, до 24 февраля, быть на границе с Польшей. Кроме того он призвал прибыть туда президента и премьера Польши.
Чтобы остановить бессмысленную блокаду границы: Шмыгаль публично обратился к польским фермерам и озвучил три важных тезиса
Украинский премьер-министр подчеркнул, что блокада на польской границе негативно влияет как на украинскую, так и на польскую экономику и торговлю. Шмыгаль подчеркнул, что "эту правду должны услышать поляки и польские фермеры, чтобы понять бессмысленность блокады границы".
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