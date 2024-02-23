Щоб зупинити безглузду блокаду кордону: Шмигаль публічно звернувся до польських фермерів і озвучив три важливі тези

Блокада б’є по всій польсько-українській торгівлі, по економіці наших країн. Від неї програє не лише Україна, від неї програють польські підприємці. На цьому наголосив Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, який звернувся до польських колег та польських аграріїв, передає УНН.

Шмигаль публічно звернувся до наших польських колег, а також до польських аграріїв, до всіх поляків.

"Починати завжди треба з правди", - зазначив Прем'єр.

Шмигаль навав одразу три важливі тези:

"- По-перше, останні 5 місяців Україна не продає своє зерно на польський ринок. Україна не продає свою кукурудзу, насіння соняшника та ріпак на польський ринок!

Наш Уряд 16 вересня минулого року прийняв рішення про ліцензування експорту частини агропродукції. Тобто, без дозволу Польщі зараз неможливо експортувати зерно, кукурудзу, ріпак та соняшник на польський ринок. Зараз таких дозволів немає — і відповідно експорту теж немає.

Ми хочемо, аби це почули і польські фермери, і польське суспільство.

- По-друге, через Польщу українське зерно їде тільки транзитом. Через польський кордон сьогодні проходить лише 5% нашого аграрного експорту. Тоді як основний маршрут — це "зерновий коридор" через Чорне море.

- По-третє, блокада б’є по всій польсько-українській торгівлі, по економіці наших країн. Від неї програє не лише Україна, від неї програють польські підприємці, які експортують на наш ринок товарів на 12 млрд доларів щороку".

Прем'єр України наголосив, що "цю правду мають почути поляки та польські фермери, аби зрозуміти безглуздість блокади кордону".

Раніше

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль разом із командою міністрів прибув на кордон з Польщею, але зустріч з польськими урядовцями сьогодні не відбулась.

Доповнення

Як повідомляв УНН, Кубраков заявив, що Україна починає реалізацію низки рішень для підтримання ритмічності експорту.

Раніше Зеленський доручав уряду найближчим часом, до 24 лютого, бути на кордоні з Польщею. Крім того він закликав прибути туди президента та прем'єра Польщі.