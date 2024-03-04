Шмыгаль: украинский план деблокады границы уже прорабатывается польской стороной

Украинский план по решению вопроса блокады границы уже прорабатывается польской стороной. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время пресс-конференции, передает УНН.

Блокирование границы польскими аграриями является бессмысленным. Украина с сентября прошлого года не экспортирует в Польшу ни пшеницу, ни кукурузу, ни семена подсолнечника, ни рапс. Во время поездки правительственной команды на границу мы предложили Польше план из 5 четких шагов, чтобы решить вопрос блокады. Сейчас этот план уже прорабатывается польской стороной - рассказал Шмыгаль.

Он отметил, что Украина рассчитывает найти с Польшей компромисс в решении пограничного кризиса.

Дополнение

Украина предлагает Польше план деблокады границы, который предусматривает обращение о запрете российского аграрного экспорта в ЕС и создание трехстороннего штаба с участием Еврокомиссии.

Польша неофициально ведет переговоры с ЕС относительно поблажек для фермеров.