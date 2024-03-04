Шмыгаль: украинский план деблокады границы уже прорабатывается польской стороной
Киев • УНН
Польша работает над 5-этапным планом Украины по решению проблемы блокады границы, вызванной польскими фермерами.
Украинский план по решению вопроса блокады границы уже прорабатывается польской стороной. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время пресс-конференции, передает УНН.
Блокирование границы польскими аграриями является бессмысленным. Украина с сентября прошлого года не экспортирует в Польшу ни пшеницу, ни кукурузу, ни семена подсолнечника, ни рапс. Во время поездки правительственной команды на границу мы предложили Польше план из 5 четких шагов, чтобы решить вопрос блокады. Сейчас этот план уже прорабатывается польской стороной
Он отметил, что Украина рассчитывает найти с Польшей компромисс в решении пограничного кризиса.
Дополнение
Украина предлагает Польше план деблокады границы, который предусматривает обращение о запрете российского аграрного экспорта в ЕС и создание трехстороннего штаба с участием Еврокомиссии.
Польша неофициально ведет переговоры с ЕС относительно поблажек для фермеров.
Шмыгаль: украинский план деблокады границы уже прорабатывается польской стороной
Польша работает над 5-этапным планом Украины по решению проблемы блокады границы, вызванной польскими фермерами.
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