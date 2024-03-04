Шмыгаль: украинский план деблокады границы уже прорабатывается польской стороной

Эксклюзив
В Минсоцполитики рассказали, как планируют бороться с коррупцией в процессе усыновления
  •  35897 просмотра

В Минсоцполитики рассказали, как планируют бороться с коррупцией в процессе усыновления

Эксклюзив
Открытие банковской тайны нарушит базовые принципы демократии и прав человека - эксперт
  •  80263 просмотра

Открытие банковской тайны нарушит базовые принципы демократии и прав человека - эксперт

Эксклюзив
Неделя борьбы с напряжением: гороскоп для всех знаков Зодиака на 4 – 10 марта
  •  100097 просмотра

Неделя борьбы с напряжением: гороскоп для всех знаков Зодиака на 4 – 10 марта

Эксклюзив
ГБР должно обратиться к главе НБУ с представлением об отстранении директора юрдепартамента Нацбанка Зимы - эксперт
01.03.24  •  201594 просмотра

ГБР должно обратиться к главе НБУ с представлением об отстранении директора юрдепартамента Нацбанка Зимы - эксперт

Эксклюзив
Украина может закупать боеприпасы в Балканских странах только через посредников - эксперт
01.03.24  •  266797 просмотра

Украина может закупать боеприпасы в Балканских странах только через посредников - эксперт

Эксклюзив
Надо законодательно урегулировать вопрос, чтобы в тендерах Минобороны не участвовали фирмы, которые их ранее срывали - эксперт
01.03.24  •  232743 просмотра

Надо законодательно урегулировать вопрос, чтобы в тендерах Минобороны не участвовали фирмы, которые их ранее срывали - эксперт

Эксклюзив
Европа уже передала Украине все избыточные снаряды - эксперт
29.02.24  •  256708 просмотра

Европа уже передала Украине все избыточные снаряды - эксперт

Эксклюзив
Фонд гарантирования вкладов обвинил журналистов в преследовании вместо адекватного ответа на обращение
29.02.24  •  269413 просмотра

Фонд гарантирования вкладов обвинил журналистов в преследовании вместо адекватного ответа на обращение

Эксклюзив
Офис Генпрокурора об осуждении украинских военнопленных в рф: отдельное направление наших расследований
29.02.24  •  210467 просмотра

Офис Генпрокурора об осуждении украинских военнопленных в рф: отдельное направление наших расследований

Эксклюзив
Фонд гарантирования вкладов физлиц задерживает выплату задолженности пенсионерам, которые держали средства в "Конкорде"
29.02.24  •  181168 просмотра

Фонд гарантирования вкладов физлиц задерживает выплату задолженности пенсионерам, которые держали средства в "Конкорде"

Рубрики
Главная
Политика
Война
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Актуальные люди
Актуальные места
Актуальное
Шмыгаль: украинский план деблокады границы уже прорабатывается польской стороной

Шмыгаль: украинский план деблокады границы уже прорабатывается польской стороной

Киев  •  УНН

4 марта 2024, 12:12  •  13926 просмотра

Read in English

Польша работает над 5-этапным планом Украины по решению проблемы блокады границы, вызванной польскими фермерами.

Украинский план по решению вопроса блокады границы уже прорабатывается польской стороной. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время пресс-конференции, передает УНН.

Блокирование границы польскими аграриями является бессмысленным. Украина с сентября прошлого года не экспортирует в Польшу ни пшеницу, ни кукурузу, ни семена подсолнечника, ни рапс. Во время поездки правительственной команды на границу мы предложили Польше план из 5 четких шагов, чтобы решить вопрос блокады. Сейчас этот план уже прорабатывается польской стороной

- рассказал Шмыгаль.

Он отметил, что Украина рассчитывает найти с Польшей компромисс в решении пограничного кризиса.

Дополнение

Украина предлагает Польше план деблокады границы, который предусматривает обращение о запрете российского аграрного экспорта в ЕС и создание трехстороннего штаба с участием Еврокомиссии.

Польша неофициально ведет переговоры с ЕС относительно поблажек для фермеров.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

ЭкономикаПолитика
yevropeiskaya-komissiyaЕвропейская комиссия
yevropeiskii-soyuzЕвропейский Союз
ukrainaУкраина
denys-shmyhalДенис Шмыгаль
polshaПольша
Шмигаль: український план деблокади кордону вже опрацьовується польською стороною
Shmyhal: Ukrainian plan to de-block the border is already being worked out by the Polish side
Новости по теме

Шмыгаль: украинский план деблокады границы уже прорабатывается польской стороной

Польша работает над 5-этапным планом Украины по решению проблемы блокады границы, вызванной польскими фермерами.

Экономика •   •  13926 просмотра
Шмыгаль: украинский план деблокады границы уже прорабатывается польской стороной

В Минсоцполитики рассказали, как планируют бороться с коррупцией в процессе усыновления

Министр объявила о планах разработать новый диджитализированный и менее бюрократизированный процесс усыновления в Украине.

Общество •   •  35897 просмотра
Эксклюзив
В Минсоцполитики рассказали, как планируют бороться с коррупцией в процессе усыновления

На этот год Украина нуждается как минимум в 37 млрд долларов помощи от партнеров - премьер

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Украина нуждается как минимум в 37 миллиардах долларов внешней помощи.

Война •   •  18048 просмотра
На этот год Украина нуждается как минимум в 37 млрд долларов помощи от партнеров - премьер

Почти 40 противотанковых мин и 10 самодельных взрывных устройств: на Сумщине обнаружен схрон с боеприпасами

Работники ГБР обнаружили тайник с почти 40 противотанковыми минами и 10 самодельными взрывными устройствами, оставленными российскими войсками вблизи границы в Сумской области.

Война •   •  12490 просмотра
Почти 40 противотанковых мин и 10 самодельных взрывных устройств: на Сумщине обнаружен схрон с боеприпасами

Туск анонсировал обращение в сейм Польши за резолюцией о санкциях ЕС в отношении российской и белорусской агропродукции

Премьер-министр Польши Дональд Туск предложил резолюцию о запрете российской и белорусской сельскохозяйственной и пищевой продукции в ответ на конфликт в Украине.

Война •   •  13826 просмотра
Туск анонсировал обращение в сейм Польши за резолюцией о санкциях ЕС в отношении российской и белорусской агропродукции

Уже были повреждены: посольство Украины в Польше опровергло нападение фермеров на машины для ВСУ

Посольство Украины в Польше опровергло сообщения о том, что польские фермеры повредили украинскую военную технику, заявив, что машины были повреждены еще до прибытия в Польшу.

Общество •   •  13457 просмотра
Уже были повреждены: посольство Украины в Польше опровергло нападение фермеров на машины для ВСУ

В рф заявили, что Германия "так и не денацифицирована до конца": в ФРГ назвали это "абсурдом"

Официальный представитель мид россии мария захарова заявила, что Германия "так и не денацифицирована до конца, что в ФРГ назвали абсурдной попыткой запугивания.

Новости Мира •   •  12218 просмотра
В рф заявили, что Германия "так и не денацифицирована до конца": в ФРГ назвали это "абсурдом"

В Польше на поле упал неопознанный объект: подозревают, что речь идет о метеорологическом шаре, место охраняет полиция

Полиция на северо-востоке Польши охраняет неопознанный объект, упавший в поле вблизи Милаково, пока военные не осмотрят его и не определят, что это.

Новости Мира •   •  13290 просмотра
В Польше на поле упал неопознанный объект: подозревают, что речь идет о метеорологическом шаре, место охраняет полиция

Плененного полицейского пытали: начальнику и работникам Еленовской колонии объявили подозрение

Начальнику и сотрудникам Еленовской колонии в Донецкой области сообщено о подозрении за пытки пленного украинского полицейского.

Война •   •  17786 просмотра
Плененного полицейского пытали: начальнику и работникам Еленовской колонии объявили подозрение

Обеспечение Сил обороны, экономическая устойчивость и реформы - Шмыгаль о главных задачах Украины в 2024 году

Премьер-министр Денис Шмыгаль очертил три основные задачи для Украины в этом году: обеспечение безопасности и обороны, обеспечение экономической стабильности и проведение реформ на пути к Европейскому Союзу и восстановлению Украины.

Война •   •  20707 просмотра
Обеспечение Сил обороны, экономическая устойчивость и реформы - Шмыгаль о главных задачах Украины в 2024 году