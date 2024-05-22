Наручники, электрошокеры, дроны, бронетехника, оружие: ВР планирует предоставить Нацгвардии дополнительные средства принуждения

Верховная Рада приняла за основу законопроект, который закрепляет и детализирует меры принуждения, которые могут применяться военнослужащими Национальной гвардии Украины для выполнения возложенных на них задач. В частности, нацгвардейцы смогут применять против некоторых лиц наручники, электрошокеры, гранаты, бронетехнику, оружие, дроны. Об этом пишет УНН со ссылкой на народного депутата Ярослава Железняка и карточку законопроекта №10311.

Детали

№10311-закрепление и детализации мер принуждения, которые могут применяться военнослужащими НГУ для выполнения возложенных на них задач. За основу 243 депутатов - сообщил Железняк.

Согласно законопроекту, военнослужащие Нацгвардии во время выполнения своих полномочий уполномочены использовать и применять такие меры принуждения:

физическое воздействие;

специальные средства;



оружие, вооружение и боевую технику;



вооружение воздушных судов.



Вид мер принуждения и интенсивность его применения определяются с учетом конкретной ситуации, характера правонарушения и индивидуальных особенностей лица, совершившего или совершающего правонарушение - говорится в документе.

Отмечается, что мера принуждения должна быть законной, необходимой, пропорциональной и эффективной.

Мера принуждения запрещается применять к беременным женщинам, лицам пожилого возраста, лицам с выраженными признаками инвалидности и малолетним лицам.

Также принуждение запрещается применять в помещениях и на земельных участках, которые принадлежат или закреплены за дипломатическими представительствами и консульскими учреждениями иностранных государств в Украине, кроме случаев, когда от главы дипломатического или другого соответствующего представительства поступит официальными каналами письменная просьба применить меры принуждения против правонарушителей.

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Нацгвардейцы обязаны предупредить лицо о применении мер принуждения и предоставить ему достаточно времени для выполнения их законного требования. Однако, этого можно не делать, если промедление может повлечь посягательство на жизнь и здоровье военнослужащего или другим людям.

В случае невозможности избежать применения меры принуждения такая мера принуждения не должна превышать меры, необходимой для выполнения возложенных на Национальную гвардию Украины задач и функций, и должна сводиться к минимизации риска причинения вреда жизни и здоровью лица, совершившего правонарушение, а также жизни и здоровью других лиц - отмечают авторы законопроекта.

Документ определяет, что физическим воздействием является "применение любой физической силы, в том числе специальных приемов борьбы (рукопашного боя), с целью прекращения противоправных деяний (действий или бездействия) правонарушителя".

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Нацгвардейцы имеют право применять физическое воздействие для:

обеспечение личной безопасности и / или безопасности других лиц;

прекращение правонарушения;



задержание лица, совершившего правонарушение.



Для этого военнослужащие НГУ могут использовать, наручники, сетки для связывания, но в отдельных случаях:

во время задержания лица, совершившего правонарушение;

во время доставки задержанного лица в уполномоченные государственные органы, в случае его отказа идти под охраной;



к лицу, подозреваемому в совершении уголовного преступления и сопротивляющемуся военнослужащему или пытающемуся сбежать;



если человек своими опасными действиями может причинить вред себе или другим лицам;



Также нацгвардейцы смогут применять резиновые и пластиковые дубинки, слезоточивый газ, электрошокеры для:

отражение нападения на военнослужащего, другое лицо и / или военные объекты национальной гвардии Украины, охраняемые им объекты, специальные грузы, гражданские объекты;

задержание лица, совершившего правонарушение и оказывающего при этом физическое сопротивление и/или злостное неповиновение законному распоряжению (требованию) военнослужащего Национальной гвардии Украины;



отражение нападения животного, угрожающего жизни и здоровью военнослужащего и / или других лиц;



прекращение массовых беспорядков;

прекращение групповых противоправных действий осужденных к лишению свободы в учреждениях предварительного заключения, исполнения наказаний, а также во время ликвидации последствий таких действий;



задержание лица, совершившего уголовное преступление и пытающегося совершить побег;



задержание лица, оказывающего вооруженное сопротивление или пытающегося совершить побег после задержания;



задержание вооруженного лица, угрожающего применить оружие или другие предметы, угрожающие жизни и здоровью военнослужащего и/или других лиц.



Кроме того, предполагается, что они могут применять средства принудительной остановки автомобилей:

для принудительной остановки транспортного средства, водитель которого не выполнил законные распоряжения военнослужащего и/или пытается избежать прохождения контроля на контрольно-пропускном пункте объекта, охраняемого Национальной гвардией Украины, нарушает установленный пропускной режим, игнорирует требования дорожных и/или других информационных знаков, светофоров и / или других световых сигналов относительно остановки транспортного средства;

если действия водителя транспортного средства создают угрозу жизни и здоровью военнослужащего и / или других лиц;



для задержания лиц, совершивших уголовное правонарушение и пытающихся скрыться на транспортном средстве.



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Также нацгвардейцы смогут в некоторых случаях применять гранаты, оружие, водометы, светошумовые и дымовые гранаты, бронемашины без установленного на них штатного вооружения и другие специальные (специализированные) транспортные средства, дроны.

В частности, вышеупомянутые средства, нацгвардейцы смогут применять для защиты от нападения, подачи сигнала тревоги, прекращения массовых беспорядков и тому подобное.

Кроме того, нацгвардейцы смогут применять огнестрельное оружие для задержания лица во время совершения им преступного деяния, которое пытается совершить побег, а также для остановки транспортного средства путем его повреждения, если водитель своими действиями создает угрозу жизни или здоровью военнослужащего и пытается скрыться на транспортном средстве.

Также военнослужащие смогут использовать оружие для сбивания дронов.

Дроны нацгвардейцы смогут использовать для освобождения заложников, обезвреживания диверсантов, охраны важных объектов и тому подобное.

Нацгвардейцам будет категорически запрещаться:

наносить удары человеку резиновыми (пластиковыми) дубинками по голове, шее, ключичной области, половым органам, пояснице (копчику) и в живот;

применять наручники более двух часов непрерывно или без ослабления их давления;



при применении средств, снаряженных веществами слезоточивого и раздражающего действия, осуществлять прицельную стрельбу по людям, разбрасывать и отстреливать гранаты в толпу, повторно применять их в пределах зоны поражения в период действия таких веществ;



применять светозвуковые устройства на расстоянии не ближе двух метров от человека;



применять водометы, если температура воздуха ниже + 10°С.



Военнослужащие Национальной гвардии обязаны сообщить (устно или письменно) своего командира о применении специальных средств, а в случае если в результате применения специальных средств лицу были причинены телесные повреждения, увечье или смерть, командир должен письменно проинформировать об этом соответствующий орган досудебного расследования - отмечается в документе.

Напомним

Верховная Рада приняла за основу законопроект относительно усиления ответственности за незаконную деятельность в сфере оборота наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров.

Кроме того, будет предусматриваться и наказание для правоохранителей, которые "закрывают глаза" на такие нарушения.