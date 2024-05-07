Нацгвардия провела учения по обороне Чернобыльской АЭС

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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natsionalnaya-gvardiya-ukrainiНациональная гвардия Украины
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Эксклюзив
Мир не созрел до того, чтобы относиться к путину, как к Гитлеру - политолог
  •  101538 просмотра

Мир не созрел до того, чтобы относиться к путину, как к Гитлеру - политолог

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Александр Рувин: уменьшение подделок табачной продукции - это увеличение доходов легальных производителей и налоговых поступлений в бюджет
  •  101174 просмотра

Александр Рувин: уменьшение подделок табачной продукции - это увеличение доходов легальных производителей и налоговых поступлений в бюджет

Эксклюзив
россия уже попала под полную экономическую и политическую зависимость от Китая - политолог
  •  105138 просмотра

россия уже попала под полную экономическую и политическую зависимость от Китая - политолог

Эксклюзив
Без практического использования новые инструменты борьбы с нелегальным рынком табачной продукции не будут иметь должной эффективности - Александр Рувин
  •  150005 просмотра

Без практического использования новые инструменты борьбы с нелегальным рынком табачной продукции не будут иметь должной эффективности - Александр Рувин

Эксклюзив
Должны были выводить новые сорта пшеницы, а взамен торговали землей за кэш - политолог о мутных схемах НААНУ
  •  107343 просмотра

Должны были выводить новые сорта пшеницы, а взамен торговали землей за кэш - политолог о мутных схемах НААНУ

Радость побед и горечь поражений: как Украина выступала на "Евровидении"
6 мая 2024, 16:25  •  119173 просмотра

Радость побед и горечь поражений: как Украина выступала на "Евровидении"

Эксклюзив
Пришло время изъять украинские земли из коррупционного управления НААН и отдать их воинам ВСУ - эксперт
6 мая 2024, 09:36  •  119923 просмотра

Пришло время изъять украинские земли из коррупционного управления НААН и отдать их воинам ВСУ - эксперт

Армия рф ударом повредила объект энергетики в Сумской области, в Харьковской области на фоне атак рф отключалось оборудование - Укрэнерго
6 мая 2024, 05:22  •  120481 просмотра

Армия рф ударом повредила объект энергетики в Сумской области, в Харьковской области на фоне атак рф отключалось оборудование - Укрэнерго

Эксклюзив
Как выйти из поста без вреда для организма и не "наброситься" на вредную пищу: советы от гастроэнтеролога
2 мая 2024, 14:27  •  228793 просмотра

Как выйти из поста без вреда для организма и не "наброситься" на вредную пищу: советы от гастроэнтеролога

Эксклюзив
Компенсации украинцам за уничтоженное врагом имущество: в КНИИСЭ рассказали, как устанавливают размер ущерба
2 мая 2024, 13:14  •  211927 просмотра

Компенсации украинцам за уничтоженное врагом имущество: в КНИИСЭ рассказали, как устанавливают размер ущерба

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30 апреля 2024, 14:32  •  434850 просмотра

Нацгвардия провела учения по обороне Чернобыльской АЭС

Национальная гвардия провела учения по охране и обороне Чернобыльской атомной электростанции, усилила охрану границы и увеличила количество личного состава и вооружения в приграничных регионах после полномасштабного вторжения России.

Война •   •  4357 просмотра
Нацгвардия провела учения по обороне Чернобыльской АЭС

alyona alyona и Jerry Heil выступили на Евровидении 2024

alyona alyona и Jerry Heil исполнили песню "Teresa &amp; Maria" под пятым номером от Украины в первом полуфинале песенного конкурса "Евровидение 2024" в Мальме, Швеция.

Культура •   •  5565 просмотра
alyona alyona и Jerry Heil выступили на Евровидении 2024

Глава комитета Бундестага по иностранным делам посетит Грузию на фоне протестов против "российского закона" об иноагентах

Михаэль Рот, председатель Комитета по иностранным делам Бундестага Германии, посетит Тбилиси, столицу Грузии, 13-15 мая, чтобы встретиться с правительством, парламентом, оппозицией и активистами гражданского общества, выразив поддержку европейским устремлениям Грузии и ее демократическим ценностям.

Новости Мира •   •  5801 просмотра
Глава комитета Бундестага по иностранным делам посетит Грузию на фоне протестов против "российского закона" об иноагентах

ХАМАС и Израиль прибыли в Каир для переговоров о прекращении огня

Делегации ХАМАС и Израиля прибыли в Каир для переговоров о прекращении огня и потенциальном обмене пленными при посредничестве Египта и Катара.

Война •   •  8666 просмотра
ХАМАС и Израиль прибыли в Каир для переговоров о прекращении огня

Готовим встречи, которые точно станут новостями в ближайшие недели - Зеленский

Украина готовит встречи и документы, которые станут новостями в ближайшие недели, включая новые визиты партнеров, новые соглашения по безопасности, начало переговоров с Европейским Союзом в июне, а также подготовку к первому Глобальному саммиту мира в Швейцарии.

Война •   •  9100 просмотра
Готовим встречи, которые точно станут новостями в ближайшие недели - Зеленский

Пашинян заявил, что путин не пригласил его на инаугурацию

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что не получил приглашение от президента россии владимира путина на инаугурацию, но встретится с ним в москве 8 мая, чтобы обсудить устранение негативных нюансов в дружеских армяно-российских отношениях и другие двусторонние и многосторонние вопросы.

Новости Мира •   •  7596 просмотра
Пашинян заявил, что путин не пригласил его на инаугурацию

Страной кандидатом в ЕС не могут управлять прокси кремля: евродепутат о ситуации в Грузии

По мнению депутатов Европарламента, статус Грузии как кандидата на вступление в ЕС находится под угрозой из-за связей правящей партии с Кремлем и подавления протестов.

Новости Мира •   •  9708 просмотра
Страной кандидатом в ЕС не могут управлять прокси кремля: евродепутат о ситуации в Грузии

Цена биткоина снижается на фоне опасений регуляторов и продолжительного оттока средств

Цена биткоина немного снизилась на фоне опасений регуляторов и продолжительного оттока средств из криптоинвестиционных продуктов, что свидетельствует о негативном отношении к криптовалютам.

Экономика •   •  12001 просмотра
Цена биткоина снижается на фоне опасений регуляторов и продолжительного оттока средств

Шмыгаль обсудил военные потребности Украины с болгарским коллегой Главчевым

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль провел онлайн-встречу со своим болгарским коллегой Димитаром Главчевым, во время которой обсудил военные потребности Украины и поддержку Болгарией интеграции Украины в ЕС и НАТО.

Война •   •  14572 просмотра
Шмыгаль обсудил военные потребности Украины с болгарским коллегой Главчевым

В Татарстане спустили на воду еще два корабля для черноморского флота рф - росСМИ

По случаю инаугурации Владимира Путина россия спустила на воду малый ракетный корабль проекта 22800 "Тайфун" и сторожевой корабль проекта 22160 "Виктор Великий" для Черноморского флота.

Война •   •  13509 просмотра
В Татарстане спустили на воду еще два корабля для черноморского флота рф - росСМИ