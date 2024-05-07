Нацгвардия провела учения по обороне Чернобыльской АЭС

Национальная гвардия Украины провела учения по охране и обороне Чернобыльской атомной электростанции, а также выполнила задачи по усилению границы. Об этом сообщил командующий Нацгвардии Александр Пивненко, передает УНН.

Детали

Ведомство проводило ряд мероприятий в Киевской области, в том числе и по Чернобыльской АЭС.

Пивненко сообщил, что в течение последних месяцев Нацгвардия "значительно нарастила" работу в приграничных областях, а с начала полномасштабного вторжения РФ были проведены организационно-штатные изменения в воинских частях и подразделениях, которые выполняют задачи там.

"Это в первую очередь касается увеличения штатной численности и усиления их вооружением, противотанковыми ракетными комплексами и средствами противовоздушной обороны. Проводятся отработки различных сценариев действий во время межведомственных учений с другими составляющими Сил обороны", - акцентировал командующий.

Кроме этого Нацгвардия развернула подразделения, применяющие беспилотники - те "постоянно осуществляют" наблюдение за местностью, сообщил военный.

Это важно для получения необходимой информации подразделениями, которые обеспечивают выполнение задач в зоне отчуждения, отметил он.

Пивненко отметил, что вместе с командирами провел проверку опорных пунктов и оборонительных сооружений на местности вблизи ЧАЭС.

Соответствующие меры позволяют "постоянно адаптироваться к различным угрозам и усиливать безопасность", пояснил командующий.

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