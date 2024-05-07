Нацгвардія провела навчання з оборони Чорнобильської АЕС
Київ • УНН
Національна гвардія провела навчання з охорони та оборони Чорнобильської атомної електростанції, посилила охорону кордону та збільшила кількість особового складу та озброєння у прикордонних регіонах після повномасштабного вторгнення Росії.
Національна гвардія України провела навчання з охорони та оборони Чорнобильської атомної електростанції, а також виконала завдання з посилення кордону. Про це повідомив командувач Нацгвардії Олександр Півненко, передає УНН.
Деталі
Відомство проводило низку заходів у Київській області, зокрема й щодо Чорнобильської АЕС.
Півненко повідомив, що впродовж останніх місяців Нацгвардія "значно наростила" роботу у прикордонних областях, а з початку повномасштабного вторгнення РФ було проведено організаційно-штатні зміни у військових частинах та підрозділах, які виконують завдання там.
"Це в першу чергу стосується збільшення штатної чисельності та посилення їх озброєнням, протитанковими ракетними комплексами й засобами протиповітряної оборони. Проводяться відпрацювання різних сценаріїв дій під час міжвідомчих навчань з іншими складовими Сил оборони", – акцентував командувач.
Окрім цього Нацгвардія розгорнула підрозділи, що застосовують безпілотники – ті "постійно здійснюють" спостереження за місцевістю, повідомив військовий.
Це важливо для отримання необхідної інформації підрозділами, які забезпечують виконання завдань у зоні відчуження, зазначив він.
Півненко зазначив, що разом з командирами провів перевірку опорних пунктів та оборонних споруд на місцевості поблизу ЧАЕС.
Відповідні заходи дають змогу "постійно адаптовуватись до різних загроз та посилювати безпеку", пояснив командувач.
Міністр енергетики Галущенко: можливий запуск ЗАЕС росією - це абсурд 06.05.24, 13:31 • 24715 переглядiв