Нацгвардія провела навчання з оборони Чорнобильської АЕС

ukenru
14:28 • 66039 перегляди

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

10:47 • 67221 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

09:57 • 78023 перегляди

Часткове сонячне затемнення: з'явилася трансляція

Ексклюзив
29 березня, 07:30 • 75683 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

29 березня, 04:30 • 87799 перегляди

День обізнаності про оніхектомію та День зарплати наперед: що ще відзначають 29 березня

28 березня, 20:29 • 92618 перегляди

Україна отримає 400 млн доларів від МВФ: виконавча рада затвердила перегляд

28 березня, 18:00 • 121527 перегляди

Україна отримала новий варіант угоди про корисні копалини від США - Зеленський

28 березня, 17:13 • 140073 перегляди

Україна у вузькому колі проведе зустріч щодо контингенту: Зеленський розповів, кого і коли очікує

28 березня, 16:27 • 141615 перегляди

Бійка поблизу Голосіївського ТЦК у столиці: поліція повідомила подробиці і розпочала три кримінальних провадження

28 березня, 15:09 • 270981 перегляди

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+14°
4.3 м/с
42 %
749 мм
Ясно, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
ЗСУ ліквідували 1740 окупантів та знищили сотню одиниць техніки за добу

ЗСУ ліквідували 1740 окупантів та знищили сотню одиниць техніки за добу

29 березня, 06:20 • 67705 перегляди
Понад 14 мільйонів грн доходів: що задекларував міський голова Львова Андрій Садовий

Понад 14 мільйонів грн доходів: що задекларував міський голова Львова Андрій Садовий

29 березня, 07:19 • 59280 перегляди
Над Україною збито 94 зі 172 ворожих дронів

Над Україною збито 94 зі 172 ворожих дронів

29 березня, 07:29 • 69962 перегляди
Київщину вночі атакували ворожі дрони: є наслідки в одному районі

Київщину вночі атакували ворожі дрони: є наслідки в одному районі

29 березня, 07:57 • 62869 перегляди
Україна завершує опалювальний сезон та вже почала підготовку до наступного - віцепрем'єр

Україна завершує опалювальний сезон та вже почала підготовку до наступного - віцепрем'єр

12:10 • 57086 перегляди
Публікації
Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

14:28 • 66013 перегляди
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 270972 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 378720 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 392387 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 306424 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

13:12 • 25125 перегляди
Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

13:11 • 24593 перегляди
Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

28 березня, 18:04 • 69066 перегляди
Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

28 березня, 16:29 • 84834 перегляди
Допомагав у пошуках поліцейського: актора Голівуду Кріса Гемсворта помітили в незвичній ситуації

Допомагав у пошуках поліцейського: актора Голівуду Кріса Гемсворта помітили в незвичній ситуації

28 березня, 15:27 • 95538 перегляди
Актуальне
Нацгвардія провела навчання з оборони Чорнобильської АЕС

Нацгвардія провела навчання з оборони Чорнобильської АЕС

Київ • УНН

 • 28957 перегляди

Національна гвардія провела навчання з охорони та оборони Чорнобильської атомної електростанції, посилила охорону кордону та збільшила кількість особового складу та озброєння у прикордонних регіонах після повномасштабного вторгнення Росії.

Національна гвардія України провела навчання з охорони та оборони Чорнобильської атомної електростанції, а також виконала завдання з посилення кордону. Про це повідомив командувач Нацгвардії Олександр Півненко, передає УНН.

Деталі

Відомство проводило низку заходів у Київській області, зокрема й щодо Чорнобильської АЕС.

Півненко повідомив, що впродовж останніх місяців Нацгвардія "значно наростила" роботу у прикордонних областях, а з початку повномасштабного вторгнення РФ було проведено організаційно-штатні зміни у військових частинах та підрозділах, які виконують завдання там.

"Це в першу чергу стосується збільшення штатної чисельності та посилення їх озброєнням, протитанковими ракетними комплексами й засобами протиповітряної оборони. Проводяться відпрацювання різних сценаріїв дій під час міжвідомчих навчань з іншими складовими Сил оборони", – акцентував командувач.

Окрім цього Нацгвардія розгорнула підрозділи, що застосовують безпілотники – ті "постійно здійснюють" спостереження за місцевістю, повідомив військовий.

Це важливо для отримання необхідної інформації підрозділами, які забезпечують виконання завдань у зоні відчуження, зазначив він.

Півненко зазначив, що разом з командирами провів перевірку опорних пунктів та оборонних споруд на місцевості поблизу ЧАЕС.

Відповідні заходи дають змогу "постійно адаптовуватись до різних загроз та посилювати безпеку", пояснив командувач.

Міністр енергетики Галущенко: можливий запуск ЗАЕС росією - це абсурд 06.05.24, 13:31 • 24715 переглядiв

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

ВійнаКиїв
natsionalna-hvardiia-ukrainyНаціональна гвардія України
zbroini-syly-ukrainyЗбройні сили України
kyivКиїв
Tesla
$263.83
Brent
$72.45
Bitcoin
$82,505.70
S&P 500
$5,584.28
Газ TTF
$40.82
Золото
$3,126.80
Ethereum
$1,845.40