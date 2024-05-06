Министр энергетики Галущенко: возможный запуск ЗАЭС россией - это абсурд

На оккупированной россиянами Запорожской АЭС нет лицензированного персонала для запуска ее в работу, а самодеятельность российских специалистов на станции может привести к ядерному инциденту. Поэтому цивилизованный мир должен не допустить реализации оккупантами соответствующего сценария. Об этом заявил министр энергетики Украины Герман Галущенко, заявление которого приводят в Минэнерго в понедельник, пишет УНН.

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Глава Минэнерго отметил, что "лицензию на эксплуатацию станции имеют исключительно украинские специалисты, которых сейчас террористы не допускают на ЗАЭС".

Даже если представить, что россияне соберут специалистов в россии и привезут на станцию, то это будет нелицензированный персонал. Запуск ими станции - это абсурд. Он невозможен ни в контексте украинского законодательства, ни даже российского и, конечно, международного права - отметил министр в эфире телемарафона.

Кроме этого, Галущенко отметил ряд существенных технических проблем на оккупированном объекте, в частности завершение сроков использования ядерного топлива и отсутствие достаточных объемов воды для эксплуатации реакторов.

"Проблема с поставками воды на станцию возникла после уничтожения россиянами Каховской дамбы. И если воды в охладителях хватает, чтобы шесть блоков находились в нерабочем режиме, то для запуска ЗАЭС нужны совсем другие объемы воды", - пояснил он.

Министр добавил, что попытки оккупантов обеспечить потребности станции водой за счет разработки скважин также не соответствует никаким стандартам.

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