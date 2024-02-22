Зеленский подписал указ, который позволяет иностранцам служить в Нацгвардии

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ №84/2024 о прохождении военной службы в Национальной гвардии Украины иностранцами и лицами без гражданства. Документ размещен на сайте президента Украины, передает УНН.

Детали

В указе значится, что иностранцы, которые на законных основаниях находятся на территории Украины, ранее не судимы и отвечают требованиям прохождения военной службы могут быть приняты в добровольном порядке (по контракту) на военную службу в Национальную гвардию Украины.

Иностранцы могут служить в армии по контракту как на рядовых должностях, так и на должностях сержантского и старшинского состава. Чтобы проходить военную службу, иностранцам нужно обратиться в территориальный центр комплектования и социальной поддержки по месту их проживания или непосредственно в воинскую часть, в которой хотят проходить военную службу по контракту.

Иностранцы проходят:

военную службу по контракту лиц рядового состава;

военную службу по контракту лиц сержантского и старшинского состава.

Территориальные центры комплектования и социальной поддержки, к которым обратились иностранцы, изъявившие желание проходить военную службу по контракту в Национальной гвардии Украины, направляют указанных лиц в соответствующие воинские части Национальной гвардии Украины написано в указе президента.

Дополнение

Иностранцы, которые изъявили желание проходить военную службу по контракту в Национальной гвардии Украины, подают заявление с просьбой о принятии их на военную службу по контракту, а также дают согласие на обработку персональных данных и согласие на проведение проверки представленных ими сведений. Соответствующие заявления и согласия подаются письменно в бумажной или в электронной форме (при наличии технической возможности).

Иностранцы, которые принимаются на военную службу, проходят обязательный медицинский осмотр военно-врачебной комиссией в учреждении здравоохранения Министерства внутренних дел Украины, профессионально-психологический отбор и сдают определенные Министерством внутренних дел Украины нормативы по физической подготовке.

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