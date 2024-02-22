Зеленський підписав указ, який дозволяє іноземцям служити в Нацгвардії

Президент України Володимир Зеленський підписав указ №84/2024 про проходження військової служби в Національній гвардії України іноземцями та особами без громадянства. Документ розміщений на сайті президента України, передає УНН.

Деталі

В указі значиться, що іноземці, які на законних підставах перебувають на території України, раніше не судимі та відповідають вимогам проходження військової служби можуть бути прийняті у добровільному порядку (за контрактом) на військову службу до Національної гвардії України.

Іноземці можуть служити в армії за контрактом як на рядових посадах, так і на посадах сержантського та старшинського складу. Щоб проходити військову службу, іноземцям потрібно звернутися до територіального центру комплектування та соціальної підтримки за місцем їх проживання або безпосередньо до військової частини, в якій хочуть проходити військову службу за контрактом.

Іноземці проходять:

військову службу за контрактом осіб рядового складу;

військову службу за контрактом осіб сержантського і старшинського складу.

Територіальні центри комплектування та соціальної підтримки, до яких звернулися іноземці, які виявили бажання проходити військову службу за контрактом у Національній гвардії України, направляють зазначених осіб до відповідних військових частин Національної гвардії України написано в указі президента.

Доповнення

Іноземці, які виявили бажання проходити військову службу за контрактом в Національній гвардії України, подають заяву з проханням щодо прийняття їх на військову службу за контрактом, а також надають згоду на обробку персональних даних та згоду на проведення перевірки поданих ними відомостей. Відповідні заяви і згоди подаються письмово в паперовій або в електронній формі (за наявності технічної можливості).

Іноземці, які приймаються на військову службу, проходять обов'язковий медичний огляд військово-лікарською комісією в закладі охорони здоров'я Міністерства внутрішніх справ України, професійно-психологічний відбір та здають визначені Міністерством внутрішніх справ України нормативи з фізичної підготовки.

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