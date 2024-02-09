Нацгвардійці показали ураження FPV-дроном бойового російського танку Т-72
Київ • УНН
Військовослужбовці Національної гвардії України за допомогою безпілотника виявили та знищили російський бойовий танк Т-72, відбивши спробу наступу.
3 бригади оперативного призначення "Спартан" стримала спробу чергового російського наступу за допомогою аеророзвідників. Про це повідомила Національная гвардія України, передає УНН.
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Зазначається, що окупаційні війська рф за підтримки важкої техніки намагались штурмувати позиції гвардійців 3 бригади оперативного призначення "Спартан".
Але аеророзвідниками бригади було виявлено та відбито цю спробу
Нацгвардійці показали відео попадання FPV-дрона по танку Т-72 росіян. Після ураження танка екіпаж втік.
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