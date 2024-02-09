Нацгвардейцы показали поражение FPV-дроном боевого российского танка Т-72

3 бригады оперативного назначения "Спартан" сдержала попытку очередного российского наступления с помощью аэроразведчиков. Об этом сообщила Национальная гвардия Украины, передает УНН.

Детали

Отмечается, что оккупационные войска рф при поддержке тяжелой техники пытались штурмовать позиции гвардейцев 3 бригады оперативного назначения "Спартан".

Но аэроразведчиками бригады была обнаружена и отражена эта попытка - говорится в сообщении.

Нацгвардейцы показали видео попадания FPV-дрона по танку Т-72 россиян. После поражения танка экипаж сбежал.

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