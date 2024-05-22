Поліцейських планують карати до 15 років за гратами за бездіяльність в сфері боротьби з наркотиками у воєнний час: законопроєкт пройшов перше читання

Верховна Рада ухвалила за основу законопроєкт щодо посилення відповідальності за незаконну діяльність у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їхніх аналогів та прекурсорів. Окрім того, передбачатиметься і покарання для правоохоронців, які "заплющують очі" на такі порушення. Про це УНН повідомляє з посиланням на народного депутата Ярослава Железняка та карту законопроєкту №10236.

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"№10236 - підвищення покарання (штрафи та строк позбавлення волі) за злочини передбачені статтею 311 ККУ (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання прекурсорів) та статтею 320 ККУ (Порушення встановлених правил обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів). За основу 269 депутатів", - повідомив Железняк.

Згідно з законопроєктом, планується посилити відповідальність за незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання прекурсорів з метою їх використання для виробництва або виготовлення наркотичних засобів чи психотропних речовин.

Зокрема, за таке порушення планується карати штрафом до 8,5 тис. гривень або позбавленням волі на строк до 3 років. Наразі за таке порушення передбачається покарання у вигляді штрафу у розмірі 850 гривень або обмеженням волі на строк до 3 років.

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За повторні дії або за попередньою змовою групою осіб, або у великих розмірах, або з метою збуту, а також незаконний збут прекурсорів передбачається покарання у вигляді позбавлення волі від 3 до 7 років. Наразі - позбавлення волі від 2 до 5 років.

Вищезазначені дії, вчинені в особливо великих розмірах, каратимуться від 7 до 10 років з конфіскацєю майна. Зараз таке порушення карається строком за гратами від 5 до 8 років.

За порушення встановлених правил посіву або вирощування снотворного маку чи конопель, а також порушення правил виробництва, виготовлення, зберігання, обліку, відпуску, розподілу, торгівлі, перевезення, пересилання чи використання наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів передбачається покарання у вигляді штрафу до 8,5 тис. гривень, або арештом на строк до 6 місяців, або позбавленням волі на строк від 2 до 6 років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.

Наразі таке порушення передбачає покарання у вигляді штрафу до 1190 гривень або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до 4 років, або позбавленням волі на строк до 3 років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.

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Окрім того, планується і покарання для поліцейських за бездіяльність в сфері боротьби з наркотиками. Зокрема, умисне невиконання дій, пов’язаних в сфері боротьби з наркотиками працівником поліції, планується карати позбавленням волі на строк від 3 до 6 років з позбавленням права обіймати певні 4 посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

За вищезазначене порушення, вчинене повторно або за попередньою змовою групою осіб, або якщо воно заподіяло тяжкі наслідки, каратиметься позбавленням волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, зі штрафом від п’ятисот до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Якщо поліцейські "заплющили очі" на такі правопорушення у воєнний час, то планується їх карати позбавленням волі на строк від 8 до 15 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

Нагадаємо

В Україні двох громадян Турецької Республіки було засуджено за контрабанду наркотиків у великих розмірах та за незаконне придбання, зберігання та перевезення особливо небезпечних наркотичних засобів з метою їх збуту.