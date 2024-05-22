В Україні хочуть посилити відповідальність у сфері використання публічних коштів. Рада зробила перший крок
Київ • УНН
Верховна Рада прийняла за основу законопроект, що передбачає штрафи за несвоєчасну публікацію або оприлюднення неправдивої, неточної або неповної інформації про використання державних коштів посадовими особами.
Верховна Рада ухвалила за основу законопроєкт, який пропонує встановити штрафи за несвоєчасне оприлюднення або оприлюднення недостовірної, неточної чи неповної інформації про використання публічних коштів посадовими особами. Про це пише УНН з посиланням на народного депутата Ярослава Железняка та законопроєкт №10255.
№10255 - посилення відповідальності за використання публічних коштів посадовими особами розпорядниками та одержувачами коштів державного та місцевих бюджетів, підприємств державного та комунального сектора економіки. За основу 286 (депутатів - ред.)
Відповідно до законопроєкту, планується посилити відповідальність за неоприлюднення, несвоєчасне оприлюднення інформації про використання публічних коштів посадовими особами розпорядниками та одержувачами коштів державного та місцевих бюджетів, підприємств державного та комунального сектора економіки.
Зокрема, неоприлюднення, несвоєчасне оприлюднення інформації, обов’язкове оприлюднення передбачатиме штраф від 425 до 850 гривень.
За оприлюднення недостовірної, неточної або неповної інформації - штраф від 850 до 1190 гривень.
Якщо протягом року особа знову скоїть таке ж правоопорушення то її пропонують штафувати на 1020 - 1360 гривень.
Справи про адміністративні правопорушення щодо оприлюднення недостовірної, неточної або неповної інформації розглядатимуть органи державного фінансового контролю.
Згідно із законопроєктом, до переліку прав органів держфінконтролю додається:
здійснювати провадження в справах про адміністративні правопорушення та накладати адміністративні стягнення у випадках передбачених законом;
право збирати та отримувати персональні дані особи у випадках, передбачених законами, з метою здійснення провадження в справах про адміністративні правопорушення;
право одержувати не просто документи, матеріали, інформацію — але й інформацію з обмеженим доступом.
Нагадаємо
У Верховній Раді ухвалили у першому читанні законопроєкт №10319, яким пропонується додати до Податкового кодексу поняття про обставини, що можуть свідчати про надання хабаря іноземним посадовим особам, зобов'язавши контролюючі органи повідомляти НАБУ про ознаки хабарництва, виявлені під час перевірок платників податків.