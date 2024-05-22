В Украине хотят усилить ответственность в сфере использования публичных средств. Рада сделала первый шаг
Киев • УНН
Верховная Рада приняла за основу законопроект, предусматривающий штрафы за несвоевременную публикацию или обнародование ложной, неточной или неполной информации об использовании государственных средств должностными лицами.
Верховная Рада приняла за основу законопроект, который предлагает установить штрафы за несвоевременное обнародование или обнародование недостоверной, неточной или неполной информации об использовании публичных средств должностными лицами. Об этом пишет УНН со ссылкой на народного депутата Ярослава Железняка и законопроект №10255.
№10255-усиление ответственности за использование публичных средств должностными лицами распорядителями и получателями средств государственного и местных бюджетов, предприятий государственного и коммунального сектора экономики. За основу 286 (депутатов-ред.)
Согласно законопроекту, планируется усилить ответственность за необнародование, несвоевременное обнародование информации об использовании публичных средств должностными лицами распорядителями и получателями средств государственного и местных бюджетов, предприятий государственного и коммунального сектора экономики.
В частности, необнародование, несвоевременное обнародование информации, обязательное обнародование будет предусматривать штраф от 425 до 850 гривен.
За обнародование недостоверной, неточной или неполной информации - штраф от 850 до 1190 гривен.
Если в течение года лицо снова совершит такое же правонарушение то его предлагают штафировать на 1020 - 1360 гривен.
Дела об административных правонарушениях относительно обнародования недостоверной, неточной или неполной информации будут рассматривать органы государственного финансового контроля.
Согласно законопроекту, к перечню прав органов гос фин контроля прилагается:
осуществлять производство по делам об административных правонарушениях и налагать административные взыскания в случаях предусмотренных законом;
право собирать и получать персональные данные лица в случаях, предусмотренных законами, с целью осуществления производства по делам об административных правонарушениях;
право получать не просто документы, материалы, информацию — но и информацию с ограниченным доступом.
Напомним
В Верховной Раде приняли в первом чтении законопроект №10319, которым предлагается добавить в Налоговый кодекс понятие об обстоятельствах, которые могут свидетельствовать о предоставлении взятки иностранным должностным лицам, обязав контролирующие органы сообщать НАБУ о признаках взяточничества, выявленных во время проверок налогоплательщиков.
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