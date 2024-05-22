Полицейских планируют наказывать до 15 лет за решеткой за бездействие в сфере борьбы с наркотиками в военное время: законопроект прошел первое чтение

Верховная Рада приняла за основу законопроект об усилении ответственности за незаконную деятельность в сфере оборота наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров. Кроме того, будет предусматриваться и наказание для правоохранителей, которые "закрывают глаза" на такие нарушения. Об этом УНН сообщает со ссылкой на народного депутата Ярослава Железняка и карту законопроекта №10236.

Детали

"№10236-повышение наказания (штрафы и срок лишения свободы) за преступления предусмотрены статьей 311 УК (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка прекурсоров) и статьей 320 УК (Нарушение установленных правил оборота наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров). За основу 269 депутатов", - сообщил Железняк.

Согласно законопроекту, планируется усилить ответственность за незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозку или пересылку прекурсоров с целью их использования для производства или изготовления наркотических средств или психотропных веществ.

В частности, за такое нарушение планируется наказывать штрафом до 8,5 тыс. гривен или лишением свободы на срок до 3 лет. Сейчас за такое нарушение предусматривается наказание в виде штрафа в размере 850 гривен или ограничением свободы на срок до 3 лет.

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За повторные действия либо по предварительному сговору группой лиц, либо в крупных размерах, либо с целью сбыта, а также незаконный сбыт прекурсоров предусматривается наказание в виде лишения свободы от 3 до 7 лет. Сейчас-лишение свободы от 2 до 5 лет.

Вышеупомянутые действия, совершенные в особо крупных размерах, будут наказываться от 7 до 10 лет с конфискацией имущества. Сейчас такое нарушение наказывается сроком за решеткой от 5 до 8 лет.

За нарушение установленных правил посева или выращивания снотворного мака или конопли, а также нарушение правил производства, изготовления, хранения, учета, отпуска, распределения, торговли, перевозки, пересылки или использования наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров предусматривается наказание в виде штрафа до 8,5 тыс. гривен, или арестом на срок до 6 месяцев, или лишением свободы на срок от 2 до 6 лет, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

Сейчас такое нарушение предусматривает наказание в виде штрафа до 1190 гривен или арестом на срок до шести месяцев, или ограничением свободы на срок до 4 лет, или лишением свободы на срок до 3 лет, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

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Кроме того, планируется и наказание для полицейских за бездействие в сфере борьбы с наркотиками. В частности, умышленное невыполнение действий, связанных в сфере борьбы с наркотиками работником полиции, планируется наказывать лишением свободы на срок от 3 до 6 лет с лишением права занимать определенные 4 должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

За вышеупомянутое нарушение, совершенное повторно или по предварительному сговору группой лиц, или если оно причинило тяжкие последствия, будет караться лишением свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, со штрафом от пятисот до одной тысячи необлагаемых минимумов доходов граждан.

Если полицейские "закрыли глаза" на такие правонарушения в военное время, то планируется их наказывать лишением свободы на срок от 8 до 15 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, с конфискацией имущества.

Напомним

В Украине два гражданина Турецкой Республики были осуждены за контрабанду наркотиков в крупных размерах и за незаконное приобретение, хранение и перевозку особо опасных наркотических средств с целью их сбыта.