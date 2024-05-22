Рада планирует предоставить возможность руководителю САП назначать прокуроров, которые будут осуществлять надзор за ОРД: законопроект прошел первое чтение

Верховная Рада приняла за основу законопроект, согласно которому надзор за соблюдением законов во время проведения оперативно-розыскной деятельности может также осуществляться прокурорами Специализированной антикоррупционной прокуратуры по приказу заместителя генпрокурора - руководителя САП. Об этом пишет УНН со ссылкой на народного депутата Ярослава Железняка и карточку законопроекта №11168.

Детали

"№11168 - предоставление возможности заместителю Генерального прокурора-руководителю САП назначать из числа прокуроров САП лиц, осуществляющих надзор за ОРД. За основу 277 (депутатов - ред.)", - сообщил Железняк.

Согласно законопроекту, надзор за соблюдением законов во время проведения оперативно-розыскной деятельности может также осуществляться прокурорами Специализированной антикоррупционной прокуратуры по приказу заместителя генпрокурора - руководителя САП.

В пояснительной записке указывается, что с 1 января 2024 года после вступления в силу закона "О внесении изменений в Уголовный процессуальный кодекс Украины и другие законодательные акты Украины относительно усиления самостоятельности Специализированной антикоррупционной прокуратуры", существует необходимость внести изменения в часть первой статьи 14 Закона "Об оперативно-розыскной деятельности".

После ликвидации САП как самостоятельного структурного подразделения офиса Генпрокурора норма статьи 14 не будет распространяться на прокуроров САП.

Напомним

8 декабря Верховная Рада приняла в целом законопроект о независимости Специализированной антикоррупционной прокуратуры, но только с "очень частичной" отменой некоторых норм "правок Лозового".