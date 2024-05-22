Рада планує надати можливість керівнику САП призначати прокурорів, які здійснюватимуть нагляд за ОРД: законопроєкт пройшов перше читання
Київ • УНН
Верховна Рада ухвалила за основу законопроєкт, що дозволяє заступнику Генерального прокурора-керівнику Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) призначати прокурорів САП для нагляду за оперативно-розшуковою діяльністю.
Верховна Рада ухвалила за основу законопроєкт, згідно з яким нагляд за додержанням законів під час проведення оперативно-розшукової діяльності може також здійснюватися прокурорами Спеціалізованої антикорупційної прокуратури за наказом заступника генпрокурора - керівника САП. Про це пише УНН з посиланням на народного депутата Ярослава Железняка та картку законопроєкту №11168.
Деталі
"№11168 - надання можливості заступнику Генерального прокурора - керівнику САП призначати із числа прокурорів САП осіб, які здійснюють нагляд за ОРД. За основу 277 (депутатів - ред.)", - повідомив Железняк.
Відповідно до законопроєкту, нагляд за додержанням законів під час проведення оперативно-розшукової діяльності може також здійснюватися прокурорами Спеціалізованої антикорупційної прокуратури за наказом заступника генпрокурора - керівника САП.
В пояснювальній записці вказується, що з 1 січня 2024 року після набрання чинності закону "Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України та інших законодавчих актів України щодо посилення самостійності Спеціалізованої антикорупційної прокуратури", існує необхідність внести зміни до частини першої статті 14 закону "Про оперативно-розшукову діяльність".
Після ліквідації САП як самостійного структурного підрозділу Офісу Генпрокурора норма статті 14 не буде поширюватися на прокурорів САП.
Нагадаємо
8 грудня Верховна Рада ухвалила в цілому законопроєкт щодо незалежності Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, але лише із "дуже частковим" скасуванням деяких норм "правок Лозового".