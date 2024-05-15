В Україні двох громадян Туреччини засудили до 11 років за контрабанду 190 кг героїну
Київ • УНН
Двох громадян Туреччини засуджено до 11 років позбавлення волі за контрабанду понад 190 кг героїну з Ірану в Україну та організацію масштабної схеми наркотрафіку.
В Україні двох громадян Турецької Республіки було засуджено за контрабанду наркотиків у великих розмірах та за незаконне придбання, зберігання та перевезення особливо небезпечних наркотичних засобів з метою їх збуту. Пише УНН з посиланням на Офіс Генпрокурора.
Суд призначив двом громадянам Турецької Республіки покарання у вигляді 11 років ув'язнення з конфіскацією майна за організацію схеми переправлення більш ніж 190 кг героїну з Ірану до України, з метою подальшого збуту в країні та контрабанди до держав Європейського Союзу.
У липні 2021 року, після тривалої міжнародної спецоперації, яку проводили правоохоронні органи України, Вірменії, Грузії та США, було знищено великомасштабну злочинну схему транспортування наркотиків.
Досудове розслідування цієї справи велося Головним управлінням Національної поліції в АР Крим та м. Севастополі.
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У Києві правоохоронці ліквідували 4 нарколабораторії, вилучили прекурсори, наркотики та заборонені речовини на суму 122 мільйони гривень.