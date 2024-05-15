Кабмин должен отстранить от должности и.о. замглавы ГНС Сокура на время расследования уголовного дела против него - нардеп
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После открытия уголовного дела против и.о. заместителя главы ГНС Сокура есть сомнения относительно возможности занятия им должности - юрист
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И.о. замглавы ГНС Сокура необходимо отстранить от должности, потому что он может влиять на ход расследования дела против него - нардеп
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Удар рф по Харькову: повреждено 5-этажное здание, количество травмированных возросло до двух
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Кулеба обсудил с Блинкеном ускорение поставок военной помощи для ВСУ
Взрыв прогремел на Полтавщине - СМИ
У меня нет прогноза, но я выиграю красиво - Усик о бое с Тайсоном Фьюри
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В Украине двух граждан Турции приговорили к 11 годам за контрабанду 190 кг героина
Двое граждан Турции приговорены к 11 годам лишения свободы за контрабанду более 190 кг героина из Ирана в Украину и организацию масштабной схемы наркотрафика.
Администрация Байдена одобрила передачу оружия Израилю на 1 млрд долларов - СМИ
Администрация Байдена планирует предоставить Израилю вооружение и боеприпасы на сумму 1 миллиард долларов, включая 700 миллионов долларов на танковые боеприпасы, 500 миллионов долларов на тактические машины и 60 миллионов долларов на минометные снаряды.
Ситуацию на Харьковщине частично стабилизировали, но оккупанты атакуют вдоль почти всей линии фронта - Генштаб
Силам обороны Украины удалось стабилизировать ситуацию на Харьковском направлении, в частности на северо-западных окраинах Волчанска, несмотря на интенсивные бои по всей линии фронта, в результате которых противник понес значительные потери в живой силе и технике.
Удар рф по Харькову: повреждено 5-этажное здание, количество травмированных возросло до двух
Двое мужчин в возрасте 40 и 20 лет получили ранения и были госпитализированы после того, как 5-этажный дом в Харькове был поврежден в результате вражеского обстрела.
Укрзализныця возобновила рейс Славутич-Киев
Укрзализныця запустила обновленный электропоезд по маршруту Киев-Славутич, восстановив прямое железнодорожное сообщение между двумя городами и продолжив существующий региональный маршрут из Фастова через Чернигов в Славутич.
Кулеба обсудил с Блинкеном ускорение поставок военной помощи для ВСУ
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба и Государственный секретарь США Энтони Блинкен во время переговоров в Киеве обсудили ускорение предоставления военной помощи, включая системы противовоздушной обороны Patriot, чтобы сорвать наступательные планы России.
Взрыв прогремел на Полтавщине - СМИ
В Миргородском районе Полтавской области произошел взрыв на фоне воздушной тревоги и угрозы удара баллистическими ракетами.
У меня нет прогноза, но я выиграю красиво - Усик о бое с Тайсоном Фьюри
Александр Усик уверенно заявил, что одержит красивую победу над Тайсоном Фьюри в их предстоящем поединке за титул чемпиона мира в супертяжелом весе, который состоится 18 мая, несмотря на преимущество Фьюри в габаритах.
Завтра в Украине будут действовать графики почасовых отключений света - Укрэнерго
16 мая по всей территории Украины будут действовать плановые почасовые почасовые отключения электроэнергии для бытовых и промышленных потребителей с целью обеспечения безопасной работы энергосистемы.
Оккупанты снова ударили по центральной части Харькова, есть пострадавший
Российская армия снова обстреляла центр Харькова, в результате чего один человек получил ранения.