В Украине двух граждан Турции приговорили к 11 годам за контрабанду 190 кг героина

В Украине двое граждан Турецкой Республики были осуждены за контрабанду наркотиков в крупных размерах и за незаконное приобретение, хранение и перевозку особо опасных наркотических средств с целью их сбыта. Пишет УНН со ссылкой на Офис Генпрокурора.

Суд назначил двум гражданам Турецкой Республики наказание в виде 11 лет заключения с конфискацией имущества за организацию схемы переправки более чем 190 кг героина из Ирана в Украину, с целью дальнейшего сбыта в стране и контрабанды в государства Европейского Союза.

В июле 2021 года, после длительной международной спецоперации, которую проводили правоохранительные органы Украины, Армении, Грузии и США, была уничтожена крупномасштабная преступная схема транспортировки наркотиков.

Досудебное расследование этого дела велось Главным управлением Национальной полиции в АР Крым и г. Севастополе.

Напомним,

В Киеве правоохранители ликвидировали 4 нарколаборатории, изъяли прекурсоры, наркотики и запрещенные вещества на сумму 122 миллиона гривен.