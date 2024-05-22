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Кайданки, електрошокери, дрони, бронетехніка, зброя: ВР планує надати Нацгвардії додаткові засоби примусу

Кайданки, електрошокери, дрони, бронетехніка, зброя: ВР планує надати Нацгвардії додаткові засоби примусу

Київ • УНН

 • 27318 перегляди

Верховна Рада прийняла законопроект, що деталізує заходи примусу, які можуть бути використані співробітниками Національної гвардії, включаючи наручники, електрошокери, гранати, бронетехніку, зброю і безпілотні літальні апарати, для виконання покладених на них завдань.

Верховна Рада ухвалила за основу законопроєкт, який закріплює та деталізує заходи примусу, які можуть застосовуватися військовослужбовцями Національної гвардії України для виконання покладених на них завдань. Зокрема, нацгвардійці зможуть застосовувати проти деяких осіб кайданки, електрошокери, гранати, бронетехніку, зброю, дрони. Про це пише УНН з посиланням на народного депутата Ярослава Железняка та картку законопроєкту №10311.

Деталі

№10311 - закріплення та деталізації заходів примусу, які можуть застосовуватися військовослужбовцями НГУ для виконання покладених на них завдань. За основу 243 депутатів

- повідомив Железняк.

Відповідно до законопроєкту, військовослужбовці Нацгвардії під час виконання своїх повноважень уповноважені використовувати та застосовувати такі заходи примусу:

  • фізичний вплив;
  • спеціальні засоби;
  • зброю, озброєння та бойову техніку;
  • озброєння повітряних суден.

Вид заходів примусу та інтенсивність його застосування визначаються з урахуванням конкретної ситуації, характеру правопорушення та індивідуальних особливостей особи, яка вчинила або вчиняє правопорушення

- йдеться в документі.
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Зазначається, що захід примусу має бути законним, необхідним, пропорційним та ефективним.

Захід примусу забороняється застосовувати до вагітних жінок, осіб похилого віку, осіб з вираженими ознаками інвалідності та малолітніх осіб.

Також примус забороняється застосовувати у приміщеннях і на земельних ділянках, які належать або закріплені за дипломатичними представництвами та консульськими установами іноземних держав в Україні, крім випадків, коли від глави дипломатичного або іншого відповідного представництва надійде офіційними каналами письмове прохання застосувати заходи примусу проти правопорушників.

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Нацгвардійці зобов’язані попередити особу про застосування заходів примусу та надати їй достатньо часу для виконання їхньої законної вимоги. Однак, цього можна не робити, якщо зволікання може спричинити посягання на життя і здоров’я військовослужбовця або іншим людям.

У разі неможливості уникнути застосування заходу примусу такий захід примусу не повинен перевищувати міри, необхідної для виконання покладених на Національну гвардію України завдань та функцій, і має зводитися до мінімізації ризику заподіяння шкоди життю та здоров’ю особи, яка вчинила правопорушення, а також життю і здоров’ю інших осіб

 - зазначають автори законопроєкту.

Документ визначає, що фізичним впливом є "застосування будь-якої фізичної сили, у тому числі спеціальних прийомів боротьби (рукопашного бою), з метою припинення протиправних діянь (дій або бездіяльності) правопорушника".

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Нацгвардійці мають право застосовувати фізичний вплив для:

  • забезпечення особистої безпеки та/або безпеки інших осіб;
  • припинення правопорушення;
  • затримання особи, яка вчинила правопорушення.

Для цього військовослужбовці НГУ можуть використовувати, кайданки, сітки для зв’язування, але в окремих випадках:

  • під час затримання особи, яка вчинила правопорушення;
  • під час доставлення затриманої особи до уповноважених державних органів, у разі її відмови йти під охороною;
  • до особи, яка підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення та чинить опір військовослужбовцю або намагається втекти;
  • якщо особа своїми небезпечними діями може заподіяти шкоду собі або іншим особам;
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Також нацгвардійці зможуть застосовувати гумові та пластикові кийки, сльозогінний газ, електрошокери для:

  • відбиття нападу на військовослужбовця, іншу особу та/або військові об’єкти Національної гвардії України, об’єкти, що нею охороняються, спеціальні вантажі, цивільні об’єкти;
  • затримання особи, яка вчинила правопорушення і чинить при цьому фізичний опір та/або злісну непокору законному розпорядженню (вимозі) військовослужбовця Національної гвардії України;
  • відбиття нападу тварини, яка загрожує життю і здоров’ю військовослужбовця та/або інших осіб;
  • припинення масових заворушень;
  • припинення групових протиправних дій засуджених до позбавлення волі в установах попереднього ув’язнення, виконання покарань, а також під час ліквідації наслідків таких дій;
  • затримання особи, яка вчинила кримінальне правопорушення і намагається здійснити втечу;
  • затримання особи, яка чинить збройний опір або намагається здійснити втечу після затримання;
  • затримання озброєної особи, яка погрожує застосувати зброю або інші предмети, що загрожують життю і здоров’ю військовослужбовця та/або інших осіб.

Окрім того, передбачається, що вони можуть застосовувати засоби примусової зупинки автомобілів:

  • для примусової зупинки транспортного засобу, водій якого не виконав законні розпорядження військовослужбовця та/або намагається уникнути проходження контролю на контрольно-пропускному пункті об’єкту, що охороняється Національною гвардією України, порушує встановлений пропускний режим, ігнорує вимоги дорожніх та/або інших інформаційних знаків, світлофорів та/або інших світлових сигналів щодо зупинки транспортного засобу;
  • якщо дії водія транспортного засобу створюють загрозу життю і здоров’ю військовослужбовця та/або інших осіб;
  • для затримання осіб, які скоїли кримінальне правопорушення і намагаються втекти на транспортному засобі. 

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Також нацгвардійці зможуть у деяких випадках застосовувати гранати, зброю, водомети, світлошумові та димові гранати, бронемашини без установленого на них штатного озброєння та інші спеціальні (спеціалізовані) транспортні засоби, дрони.

Зокрема, вищезазначені засоби, нацгвардійці зможуть застосовувати для захисту від нападу, подання сигналу тривоги, припинення масових заворушень тощо.

Окрім того, нацгвардійці зможуть застосовувати вогнепальну зброю для затримання особи під час вчинення нею злочинного діяння, яка намагається здійснити втечу, а також для зупинки транспортного засобу шляхом його пошкодження, якщо водій своїми діями створює загрозу життю чи здоров’ю військовослужбовця і намагається втекти на транспортному засобі.

Також військовослужбовці зможуть використовувати зброю для збиття дронів.

Дрони нацгвардійці зможуть використовувати для звільнення заручників, знешкодження диверсантів, охорони важливих об'єктів тощо. 

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Нацгвардійцям категорично заборонятиметься:

  • наносити удари людині гумовими (пластиковими) кийками по голові, шиї, ключичній ділянці, статевих органах, попереку (куприку) і в живіт;
  • застосовувати кайданки понад дві години безперервно або без послаблення їх тиску;
  • під час застосування засобів, споряджених речовинами сльозогінної та дратівної дії, здійснювати прицільну стрільбу по людях, розкидати і відстрілювати гранати у натовп, повторно застосовувати їх у межах зони ураження в період дії таких речовин;
  • застосовувати світлозвукові пристрої на відстані не ближче двох метрів від людини;
  • застосовувати водомети, якщо температура повітря нижче + 10°С.

Військовослужбовці Національної гвардії зобов’язані повідомити (усно або письмово) свого командира про застосування спеціальних засобів, а у разі якщо внаслідок застосування спеціальних засобів особі було заподіяно тілесні ушкодження, каліцтво або смерть, командир повинен письмово поінформувати про це відповідний орган досудового розслідування

- зазначається в документі.

Нагадаємо

Верховна Рада ухвалила за основу законопроєкт щодо посилення відповідальності за незаконну діяльність у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їхніх аналогів та прекурсорів.

Окрім того, передбачатиметься і покарання для правоохоронців, які "заплющують очі" на такі порушення.

Павло Башинський

Павло Башинський

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