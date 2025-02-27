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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Над Украиной сбили 90 из 166 вражеских дронов за ночь, 72 - не достигли целей

Над Украиной сбили 90 из 166 вражеских дронов за ночь, 72 - не достигли целей

Киев  •  УНН

 • 7041 просмотра

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россия атаковала Украину 166 дронами с разных направлений. ВСУ сбили 90 ударных БпЛА типа Shahed и нейтрализовали 72 беспилотника-имитатора, пострадали три области.

россия атаковала Украину 166 дронами за ночь, сбито 90 дронов, 72 - не достигли своих целей, сообщили в Воздушных силах ВСУ в четверг, пишет УНН.

Детали

По данным ВС ВСУ, в ночь на 27 февраля враг атаковал 166-ю ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов с направлений: Орел, Брянск, Миллерово, Шаталово, Приморско-Ахтарск - рф.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины.

По состоянию на 09.00 подтверждено сбитие 90-х ударных БпЛА типа Shahed и беспилотников других типов в Харьковской, Полтавской, Сумской, Киевской, Черниговской, Черкасской, Винницкой, Хмельницкой, Кировоградской, Николаевской и Одесской областях. 72 вражеских беспилотника-имитатора - локационно потеряны (без негативных последствий)

- сообщили в ВС ВСУ.

Вследствие вражеской атаки, как указано, пострадали Киевщина, Черниговщина и Сумщина.

Пожар на промышленном предприятии и поврежденные дома: показали последствия атаки рф в Киевской области27.02.25, 08:58 • 8175 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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