Над Украиной сбили 90 из 166 вражеских дронов за ночь, 72 - не достигли целей

россия атаковала Украину 166 дронами за ночь, сбито 90 дронов, 72 - не достигли своих целей, сообщили в Воздушных силах ВСУ в четверг, пишет УНН.

Детали

По данным ВС ВСУ, в ночь на 27 февраля враг атаковал 166-ю ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов с направлений: Орел, Брянск, Миллерово, Шаталово, Приморско-Ахтарск - рф.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины.

По состоянию на 09.00 подтверждено сбитие 90-х ударных БпЛА типа Shahed и беспилотников других типов в Харьковской, Полтавской, Сумской, Киевской, Черниговской, Черкасской, Винницкой, Хмельницкой, Кировоградской, Николаевской и Одесской областях. 72 вражеских беспилотника-имитатора - локационно потеряны (без негативных последствий) - сообщили в ВС ВСУ.

Вследствие вражеской атаки, как указано, пострадали Киевщина, Черниговщина и Сумщина.

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