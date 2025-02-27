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Над Україною збили 90 зі 166 ворожих дронів за ніч, 72 - не досягли цілей

Київ  •  УНН

 • 21519 перегляди

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Росія атакувала Україну 166 дронами з різних напрямків. ЗСУ збили 90 ударних БпЛА типу Shahed та нейтралізували 72 безпілотники-імітатори, постраждали три області.

росія атакувала Україну 166 дронами за ніч, збито 90 дронів, 72 - не досягли своїх цілей, повідомили у Повітряних силах ЗСУ у четвер, пише УНН.

Деталі

За даними ПС ЗСУ, у ніч на 27 лютого ворог атакував 166-ма ударними БпЛА типу Shahed та безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Орел, Брянськ, Міллєрово, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ - рф.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони України.

Станом на 09.00 підтверджено збиття 90-х ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів у Харківській, Полтавській, Сумській, Київській, Чернігівській, Черкаській, Вінницькій, Хмельницькій, Кіровоградській, Миколаївській та Одеській областях. 72 ворожі безпілотники-імітатори - локаційно втрачені (без негативних наслідків)

- повідомили у ПС ЗСУ.

Внаслідок ворожої атаки, як вказано, постраждали Київщина, Чернігівщина та Сумщина.

Пожежа на промисловому підприємстві та пошкоджені будинки: показали наслідки атаки рф на Київщині27.02.25, 08:58 • 22106 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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