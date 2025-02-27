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Пожежа на промисловому підприємстві та пошкоджені будинки: показали наслідки атаки рф на Київщині

Київ  •  УНН

 • 22037 перегляди

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Київська область зазнала 7-годинної атаки російських дронів у трьох районах. Внаслідок атаки сталася пожежа на промисловому підприємстві, пошкоджено приватні будинки та інфраструктуру.

Київська область зазнала нічної атаки російських військ дронами, повітряна тривога тривала майже 7 годин. Є наслідки у трьох районах області. Через атаку рф сталася пожежа на промисловому підприємстві, пошкоджено приватні будинки. Про це повідомив т.в.о. голови Київської ОДА Микола Калашник у четвер у Telegram, пише УНН.

Деталі

"Чергова неспокійна ніч на Київщині. Область була масовано атакована ворожими БпЛА. Тривога тривала майже 7 годин. В регіоні працювали сили ППО. Є збиті ворожі цілі. Постраждалих серед населення немає", - написав Калашник.

Наслідки ворожої атаки, з його слів, фіксуються в трьох районах області.

  • Бориспільський район. "Унаслідок ворожої атаки сталася пожежа на промисловому підприємстві. Загорання ліквідовано. Також пошкоджені складські приміщення, елеватор, два автомобілі", - зазначив Калашник.
    • Броварський район. Пошкоджено два приватних будинки.
      • Обухівський район: Унаслідок падіння уламків збитих цілей сталося загорання очерету на відкритій ділянці місцевості. Пожежа ліквідована.

        На Київщині через атаку дронів виникла масштабна пожежа27.02.25, 07:33 • 25868 переглядiв

        Поліція Київщини показала наслідки атаки рф.

        Юлія Шрамко

        Юлія Шрамко

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