Пожежа на промисловому підприємстві та пошкоджені будинки: показали наслідки атаки рф на Київщині
Київ • УНН
Київська область зазнала 7-годинної атаки російських дронів у трьох районах. Внаслідок атаки сталася пожежа на промисловому підприємстві, пошкоджено приватні будинки та інфраструктуру.
Київська область зазнала нічної атаки російських військ дронами, повітряна тривога тривала майже 7 годин. Є наслідки у трьох районах області. Через атаку рф сталася пожежа на промисловому підприємстві, пошкоджено приватні будинки. Про це повідомив т.в.о. голови Київської ОДА Микола Калашник у четвер у Telegram, пише УНН.
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"Чергова неспокійна ніч на Київщині. Область була масовано атакована ворожими БпЛА. Тривога тривала майже 7 годин. В регіоні працювали сили ППО. Є збиті ворожі цілі. Постраждалих серед населення немає", - написав Калашник.
Наслідки ворожої атаки, з його слів, фіксуються в трьох районах області.
- Бориспільський район. "Унаслідок ворожої атаки сталася пожежа на промисловому підприємстві. Загорання ліквідовано. Також пошкоджені складські приміщення, елеватор, два автомобілі", - зазначив Калашник.
- Броварський район. Пошкоджено два приватних будинки.
- Обухівський район: Унаслідок падіння уламків збитих цілей сталося загорання очерету на відкритій ділянці місцевості. Пожежа ліквідована.
На Київщині через атаку дронів виникла масштабна пожежа27.02.25, 07:33 • 25868 переглядiв
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