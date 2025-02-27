На Київщині через атаку дронів виникла масштабна пожежа
Київ • УНН
Внаслідок падіння уламків російських дронів на промисловому об'єкті Київської області виникла пожежа. Постраждалих немає, пожежу ліквідовано.
В ніч з 26 на 27 лютого російськи окупанти намагались атакувати дронами Київську область. Падіння уламків спричинили пожежу на промисловому об'єкті. Про це повідомляє ДСНС України, пише УНН.
Київщина: вночі в одному з районів області внаслідок падіння уламків БпЛА виникла пожежа на промисловому об'єкті,
Водночас у загиблих в потерпілих не виявлено. Пожежа наразі ліквідована.
Нагадаємо
Вніч на 26 лютого внаслідок атаки російських БПЛА на Київську область загинуло двоє людей, ще двоє отримали поранення. В Бучанському районі пошкоджено приватні будинки, багатоповерхівки та автомобілі.