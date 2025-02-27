На Киевщине из-за атаки дронов возник масштабный пожар
Киев • УНН
В результате падения обломков российских дронов на промышленном объекте Киевской области возник пожар. Пострадавших нет, пожар ликвидирован.
В ночь с 26 на 27 февраля российские оккупанты пытались атаковать дронами Киевскую область. Падение обломков вызвали пожар на промышленном объекте. Об этом сообщает ГСЧС Украины, пишет УНН.
Киевщина: ночью в одном из районов области в результате падения обломков БпЛА возник пожар на промышленном объекте,
В то же время у погибших у пострадавших не обнаружено. Пожар в настоящее время ликвидирован.
Напомним
В ночь на 26 февраля в результате атаки российских БПЛА на Киевскую область погибли двое человек, еще двое получили ранения. В Бучанском районе повреждены частные дома, многоэтажки и автомобили.