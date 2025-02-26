Атака рф дронами на Київщину: кількість жертв зросла до двох
Київ • УНН
Внаслідок атаки російських БПЛА на Київську область загинуло двоє людей, ще двоє отримали поранення. В Бучанському районі пошкоджено приватні будинки, багатоповерхівки та автомобілі.
Внаслідок ворожої атаки на Київську область загинуло двоє людей, ще двоє поранено, повідомили в Офісі Генпрокурора у середу, пише УНН.
Деталі
За даними слідства, ввечері 25 лютого 2025 року російські військові атакували БпЛА Київщину.
Внаслідок атаки загинуло двоє людей, ще двоє отримали осколкові поранення
Як вказано, у Бучанському районі пошкоджено приватні житлові будинки, один з яких повністю зруйновано, квартири у багатоповерхівках, гаражі та автомобілі.
Розпочато кримінальні провадження за фактами воєнних злочинів, у тому числі, що призвели до загибелі людини (ч. 1, 2 ст. 438 КК України).
Нагадаємо
Раніше повідомлялося про одного загиблого внаслідок ворожої атаки на Київщину.
Атака БПЛА на Київщину: 1 людина загинула та 2 травмовані26.02.25, 08:16 • 26916 переглядiв