Атака рф дронами на Киевскую область: количество жертв возросло до двух
Киев • УНН
В результате атаки российских БПЛА на Киевскую область погибли два человека, еще двое получили ранения. В Бучанском районе повреждены частные дома, многоэтажки и автомобили.
В результате вражеской атаки на Киевскую область погибли два человека, еще двое ранены, сообщили в Офисе Генпрокурора в среду, пишет УНН.
Детали
По данным следствия, вечером 25 февраля 2025 года российские военные атаковали БпЛА Киевскую область.
В результате атаки погибли два человека, еще двое получили осколочные ранения
Как указано, в Бучанском районе повреждены частные жилые дома, один из которых полностью разрушен, квартиры в многоэтажках, гаражи и автомобили.
Начаты уголовные производства по фактам военных преступлений, в том числе, приведших к гибели человека (ч. 1, 2 ст. 438 УК Украины).
Напомним
Ранее сообщалось об одном погибшем в результате вражеской атаки на Киевщину.
Атака БПЛА на Киевскую область: 1 человек погиб и 2 травмированных26.02.25, 08:16 • 18537 просмотров