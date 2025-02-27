Пожар на промышленном предприятии и поврежденные дома: показали последствия атаки рф в Киевской области

Киевская область подверглась ночной атаке российских войск дронами, воздушная тревога длилась почти 7 часов. Есть последствия в трех районах области. Из-за атаки рф произошел пожар на промышленном предприятии, повреждены частные дома. Об этом сообщил вр.и.о. председателя Киевской ОГА Николай Калашник в четверг в Telegram, пишет УНН.

Детали

"Очередная неспокойная ночь на Киевщине. Область была массированно атакована вражескими БпЛА. Тревога продолжалась почти 7 часов. В регионе работали силы ПВО. Есть сбитые вражеские цели. Пострадавших среди населения нет", - написал Калашник.

Последствия вражеской атаки, по его словам, фиксируются в трех районах области.

Бориспольский район. «В результате вражеской атаки произошел пожар на промышленном предприятии. Возгорание ликвидировано. Также повреждены складские помещения, элеватор, два автомобиля», - отметил Калашник.

Броварской район. Повреждены два частных дома.

Обуховский район: В результате падения обломков сбитых целей произошло возгорание камыша на открытом участке местности. Пожар ликвидирован.

На Киевщине из-за атаки дронов возник масштабный пожар

Полиция Киевщины показала последствия атаки рф.