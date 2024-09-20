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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Над Украиной сбили 61 "шахед" и ракету Х-59 во время ночной атаки рф

Над Украиной сбили 61 "шахед" и ракету Х-59 во время ночной атаки рф

Киев  •  УНН

20 сентября 2024, 07:05  •  7971 просмотра

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Ночью 20 сентября рф атаковала Украину ракетами и 70 дронами «Shahed». Силы обороны сбили 61 БпЛА и ракету Х-59, ПВО работала в 13 областях.

рф ночью атаковала Украину 4 ракетами и 70 дронами типа "Shahed". Силы обороны сбили 61 беспилотник и ракету Х-59, 9 дронов потеряно в результате противодействия, ПВО работала в 13 областях, сообщили в Воздушных силах ВСУ в пятницу, пишет УНН.

Детали

В ночь на 20 сентября, как указано, российские оккупанты атаковали Донецкую область тремя ракетами неустановленного типа, Днепропетровскую - управляемой авиационной ракетой Х-59 из воздушного пространства ВОТ Запорожской области, а также 70-ю ударными БпЛА типа "Shahed" (районы пусков: Приморско-Ахтарск, Курск, Ейск - рф).

К отражению воздушного нападения противника привлекались авиация, зенитные ракетные войска, мобильные огневые группы и подразделения РЭБ Сил обороны Украины.

В результате противовоздушного боя сбит 61 ударный БПЛА и одна управляемая авиационная ракета Х-59. В результате активного противодействия Сил обороны девять вражеских беспилотников локационно потеряно в нескольких регионах Украины (информация о пострадавших или разрушениях не поступала)

- сообщили в ВС ВСУ в соцсетях.

Противовоздушная оборона, как отмечается, работала в Днепропетровской, Киевской, Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Сумской, Полтавской, Ивано-Франковской, Львовской, Хмельницкой, Николаевской, Одесской и Херсонской областях.

Київщина зазнала нічної атаки ворожих дронів: є збиті цілі, пожежі після падіння уламків загасили20 сентября 2024, 05:55 • 10145 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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