Над Україною збили 61 "шахед" та ракету Х-59 під час нічної атаки рф
Київ • УНН
Уночі 20 вересня рф атакувала Україну ракетами та 70 дронами "Shahed". Сили оборони збили 61 БпЛА та ракету Х-59, ППО працювала у 13 областях.
рф уночі атакувала Україну 4 ракетами та 70 дронами типу "Shahed". Сили оборони збили 61 безпілотник та ракету Х-59, 9 дронів втрачено внаслідок протидії, ППО працювала у 13 областях, повідомили у Повітряних силах ЗСУ у п'ятницю, пише УНН.
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У ніч на 20 вересня, як вказано, російські окупанти атакували Донеччину трьома ракетами невстановленого типу, Дніпропетровщину – керованою авіаційною ракетою Х-59 із повітряного простору ТОТ Запорізької області, а також 70-ма ударними БпЛА типу "Shahed" (райони пусків: Приморсько-Ахтарськ, Курськ, Єйськ – рф).
До відбиття повітряного нападу противника залучались авіація, зенітні ракетні війська, мобільні вогневі групи та підрозділи РЕБ Сил оборони України.
У результаті протиповітряного бою збито 61 ударний БпЛА та одну керовану авіаційну ракету Х-59. Внаслідок активної протидії Сил оборони дев’ять ворожих безпілотників локаційно втрачено у кількох регіонах України (інформація про постраждалих чи руйнування не надходила)
Протиповітряна оборона, як зазначається, працювала у Дніпропетровській, Київській, Вінницькій, Черкаській, Кіровоградській, Сумській, Полтавській, Івано-Франківській, Львівській, Хмельницькій, Миколаївській, Одеській та Херсонській областях.
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