Над Украиной обезврежены две из двух российских баллистических ракет и 32 из 49 дронов

12 августа, 17:43 • 19695 просмотра
В Украине с 1 сентября вырастут размеры президентских стипендий: сколько будут получать школьники и студенты
Эксклюзив
12 августа, 15:14 • 47811 просмотра
Миссия выживания: спасет ли спецрежим Defence City авиастроение Украины
Эксклюзив
12 августа, 14:45 • 37530 просмотра
Решетилова о законопроекте о Военном омбудсмене: должен быть принят на следующей неделе
12 августа, 13:48 • 67130 просмотра
Ми-8 на крючке кремля? Как украинские вертолеты отдали в техническую зависимость от компании с российскими связямиPhoto
12 августа, 13:29 • 38378 просмотра
Зеленский поручил правительству рассмотреть упрощение пересечения границы для украинцев до 22 лет
Эксклюзив
12 августа, 12:50 • 39509 просмотра
Разведка об обмене пленными: "Стамбул-2" еще не закончен, рф не вернула еще все категории
12 августа, 12:25 • 107514 просмотра
БАДы под давлением реформы: операторы рынка призывают к изменениям и продлению переходного периода
Эксклюзив
12 августа, 11:50 • 98438 просмотра
Новый штамм COVID-19 "Stratus" распространяется по Украине: в чем его особенности и кому угрожает
Эксклюзив
12 августа, 09:50 • 96787 просмотра
Акционеров банка "Конкорд" лишили доступа к правосудию - юристы
12 августа, 09:30 • 46152 просмотра
"Присоединение территорий не является конечной целью путина": Подоляк указал на единственный путь к устойчивому миру
ВСУ отбили окраины Степногорска, враг продвинулся на Донетчине - DeepState 12 августа, 21:16
Минобороны РФ обвиняет Украину в «подготовке провокации» для срыва встречи Трампа и Путина 12 августа, 22:43
Бизнес на блокпосту: на Днепропетровщине будут судить правоохранителей, вымогавших деньги у водителей 00:20
Заместитель командира воинской части организовал "дистанционную службу" и забирал выплаты подчиненных 02:17
Последствия потери Украиной контроля над Донецкой областью для фронта - прогноз ISW 02:50
публикации
В Украине с 1 сентября вырастут размеры президентских стипендий: сколько будут получать школьники и студенты 12 августа, 17:43
Правовой парадокс, или как Верховный Суд по-разному применил одну и ту же норму закона в аналогичных делах 12 августа, 16:50
Миссия выживания: спасет ли спецрежим Defence City авиастроение Украины 12 августа, 15:14
Эксклюзив
12 августа, 15:14 • 47815 просмотра
Ми-8 на крючке кремля? Как украинские вертолеты отдали в техническую зависимость от компании с российскими связями 12 августа, 13:48
БАДы под давлением реформы: операторы рынка призывают к изменениям и продлению переходного периода 12 августа, 12:25
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Василий Малюк
Марко Рубио
Никушор Дан
Украина
Соединённые Штаты
Аляска
Белый дом
Донецкая область
Леонардо Ди Каприо не узнала и обыскала полиция на Ибице 05:47
Премьера «Шрека 5» официально отложена: новая дата выхода в кинотеатрах уже установлена 12 августа, 18:19
Легенда снова в строю: гитара Эдди Ван Халена впервые за 40 лет уйдет с молотка 12 августа, 15:52
"Времени больше нет": Мадонна призвала Папу Льва XIV посетить Газу 12 августа, 06:40
Роналду обручился с Родригес: модель показала обручальное кольцо с бриллиантом 11 августа, 19:18
9К720 Искандер
Шахед-136
Ту-95
Туполев Ту-22М
Ту-160

Над Украиной обезврежены две из двух российских баллистических ракет и 32 из 49 дронов

Киев • УНН

 • 438 просмотра

россия выпустила 2 баллистические ракеты и 49 дронов по Украине. Силы ПВО сбили или подавили 2 ракеты и 32 беспилотника.

Над Украиной обезврежены две из двух российских баллистических ракет и 32 из 49 дронов

рф ночью выпустила по Украине две баллистические ракеты и 49 дронов, сбиты или подавлены две баллистические ракеты и 32 беспилотника, сообщили в Воздушных силах ВСУ в среду, пишет УНН.

Детали

По данным ВС ВСУ, в ночь на 13 августа (с 21.00 12 августа) враг атаковал 49-ю ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов с направлений: Курск, Приморско-Ахтарск, Шаталово - рф, а также 2-мя баллистическими ракетами Искандер-М/KN-23 из Курской обл. рф.

Ударными БпЛА атакованы Донецкая, Сумская и Черниговская области, ракетами - Полтавская область.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08.00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 34 цели: 2 баллистические ракеты Искандер-М/KN-23 и 32 вражеских БпЛА типа Shahed и дронов-имитаторов различных типов на севере и востоке страны. Зафиксировано попадание 17 БпЛА на 15 локациях

- сообщили в ВС ВСУ.

За сутки Россия потеряла около 900 военных, 8 ББМ и средства ПВО13.08.2025, 08:04 • 770 просмотров

Юлия Шрамко

Война
Курск
Донецкая область
Сумская область
Полтавская область
Черниговская область
Военно-воздушные силы Украины
Шахед-136
9К720 Искандер
Украина