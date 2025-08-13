Над Украиной обезврежены две из двух российских баллистических ракет и 32 из 49 дронов

рф ночью выпустила по Украине две баллистические ракеты и 49 дронов, сбиты или подавлены две баллистические ракеты и 32 беспилотника, сообщили в Воздушных силах ВСУ в среду, пишет УНН.

Детали

По данным ВС ВСУ, в ночь на 13 августа (с 21.00 12 августа) враг атаковал 49-ю ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов с направлений: Курск, Приморско-Ахтарск, Шаталово - рф, а также 2-мя баллистическими ракетами Искандер-М/KN-23 из Курской обл. рф.

Ударными БпЛА атакованы Донецкая, Сумская и Черниговская области, ракетами - Полтавская область.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08.00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 34 цели: 2 баллистические ракеты Искандер-М/KN-23 и 32 вражеских БпЛА типа Shahed и дронов-имитаторов различных типов на севере и востоке страны. Зафиксировано попадание 17 БпЛА на 15 локациях - сообщили в ВС ВСУ.

За сутки Россия потеряла около 900 военных, 8 ББМ и средства ПВО