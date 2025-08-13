Над Україною знешкоджено дві з двох російських балістичних ракет та 32 з 49 дронів

рф уночі випустила по Україні дві балістичні ракети та 49 дронів, збито або придушено дві балістичні ракети та 32 безпілотники, повідомили у Повітряних силах ЗСУ у середу, пише УНН.

Деталі

За даними ПС ЗСУ, у ніч на 13 серпня (із 21.00 12 серпня) ворог атакував 49-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Курськ, Приморсько-Ахтарськ, Шаталово - рф, а також 2-ма балістичними ракетами Іскандер-М/KN-23 із Курської обл. рф.

Ударними БпЛА атаковано Донеччину, Сумщину та Чернігівщину, ракетами - Полтавщину.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08.00, протиповітряною обороною збито/подавлено 34 цілі: 2 балістичні ракети Іскандер-М/KN-23 та 32 ворожі БпЛА типу Shahed і дронів-імітаторів різних типів на півночі та сході країни. Зафіксовано влучання 17 БпЛА на 15 локаціях - повідомили у ПС ЗСУ.

