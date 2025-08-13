Над Україною знешкоджено дві з двох російських балістичних ракет та 32 з 49 дронів

$41.450.06
48.200.00
ukenru
06:18 • 102 перегляди
Перший євротрофей сезону: у Суперкубку УЄФА зіграють "ПСЖ" - "Тоттенгем"PhotoVideo
12 серпня, 17:43 • 20981 перегляди
В Україні з 1 вересня зростуть розміри президентських стипендій: скільки отримуватимуть школярі та студенти
Ексклюзив
12 серпня, 15:14 • 49736 перегляди
Місія виживання: чи врятує спецрежим Defence City авіабудування України
Ексклюзив
12 серпня, 14:45 • 38479 перегляди
Решетилова про законопроєкт щодо Військового омбудсмана: має бути ухвалений на наступному тижні
12 серпня, 13:48 • 69140 перегляди
Ми-8 на гачку кремля? Як українські вертольоти віддали у технічну залежність від компанії з російськими зв’язкамиPhoto
12 серпня, 13:29 • 39029 перегляди
Зеленський доручив уряду розглянути спрощення перетину кордону для українців до 22 років
Ексклюзив
12 серпня, 12:50 • 39844 перегляди
Розвідка про обмін полоненими: "Стамбул-2" ще не закінчений, рф не повернула ще всі категорії
12 серпня, 12:25 • 108496 перегляди
БАДи під тиском реформи: оператори ринку закликають до змін і подовження перехідного періоду
Ексклюзив
12 серпня, 11:50 • 98569 перегляди
Новий штам COVID-19 "Stratus" шириться Україною: в чому його особливості та кому загрожує
Ексклюзив
12 серпня, 09:50 • 96907 перегляди
Акціонерів банку "Конкорд" позбавили доступу до правосуддя - юристи
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+20°
1.7м/с
60%
756мм
Популярнi новини
ЗСУ відбили околиці Степногірська, ворог просунувся на Донеччині - DeepStatePhoto12 серпня, 21:16 • 10051 перегляди
Міноборони рф звинувачує Україну в "підготовці провокації" для зриву зустрічі Трампа і путіна12 серпня, 22:43 • 10140 перегляди
Бізнес на блокпосту: на Дніпропетровщині судитимуть правоохоронців, які вимагали гроші у водіїв13 серпня, 00:20 • 4428 перегляди
Заступник командира військової частини організував "дистанційну службу" і забирав виплати підлеглихPhoto02:17 • 11137 перегляди
Наслідки втрати Україною контролю над Донецькою областю для фронту - прогноз ISWPhoto02:50 • 11789 перегляди
Публікації
Перший євротрофей сезону: у Суперкубку УЄФА зіграють "ПСЖ" - "Тоттенгем"PhotoVideo06:18 • 106 перегляди
В Україні з 1 вересня зростуть розміри президентських стипендій: скільки отримуватимуть школярі та студенти12 серпня, 17:43 • 20992 перегляди
Правовий парадокс або як Верховний Суд по різному застосував одну і ту саму норму закону в аналогічних справах12 серпня, 16:50 • 18028 перегляди
Місія виживання: чи врятує спецрежим Defence City авіабудування України
Ексклюзив
12 серпня, 15:14 • 49749 перегляди
Ми-8 на гачку кремля? Як українські вертольоти віддали у технічну залежність від компанії з російськими зв’язкамиPhoto12 серпня, 13:48 • 69152 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Василь Малюк
Марко Рубіо
Нікушор Дан
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Аляска
Білий дім
Донецька область
Реклама
УНН Lite
Леонардо Ді Капріо не впізнала і обшукала поліція на Ібіці05:47 • 1772 перегляди
Прем'єру "Шрек 5" офіційно відкладено: нову дату виходу у кінотеатрах вже встановлено Video12 серпня, 18:19 • 11206 перегляди
Легенда знову в строю: гітара Едді Ван Халена вперше за 40 років піде з молотка12 серпня, 15:52 • 19347 перегляди
"Часу більше немає": Мадонна закликала Папу Лева XIV відвідати Газу12 серпня, 06:40 • 90352 перегляди
Роналду заручився з Родрігес: модель показала обручку з діамантомPhoto11 серпня, 19:18 • 52254 перегляди
Актуальне
Іскандер (ОТРК)
Шахед-136
Ту-95
Ту-22М
Ту-160

Над Україною знешкоджено дві з двох російських балістичних ракет та 32 з 49 дронів

Київ • УНН

 • 826 перегляди

росія випустила 2 балістичні ракети та 49 дронів по Україні. Сили ППО збили або придушили 2 ракети та 32 безпілотники.

Над Україною знешкоджено дві з двох російських балістичних ракет та 32 з 49 дронів

рф уночі випустила по Україні дві балістичні ракети та 49 дронів, збито або придушено дві балістичні ракети та 32 безпілотники, повідомили у Повітряних силах ЗСУ у середу, пише УНН.

Деталі

За даними ПС ЗСУ, у ніч на 13 серпня (із 21.00 12 серпня) ворог атакував 49-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Курськ, Приморсько-Ахтарськ, Шаталово - рф, а також 2-ма балістичними ракетами Іскандер-М/KN-23 із Курської обл. рф.

Ударними БпЛА атаковано Донеччину, Сумщину та Чернігівщину, ракетами - Полтавщину.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08.00, протиповітряною обороною збито/подавлено 34 цілі: 2 балістичні ракети Іскандер-М/KN-23 та 32 ворожі БпЛА типу Shahed і дронів-імітаторів різних типів на півночі та сході країни. Зафіксовано влучання 17 БпЛА на 15 локаціях

- повідомили у ПС ЗСУ.

За добу росія втратила близько 900 військових, 8 ББМ і засоби ППО13.08.25, 08:04 • 1058 переглядiв

Юлія Шрамко

Війна
Курськ
Донецька область
Сумська область
Полтавська область
Чернігівська область
Повітряні сили Збройних сил України
Шахед-136
Іскандер (ОТРК)
Україна