НАБУ и САП не хотели показывать постановления на обыск, поэтому их не пускали в Офис генпрокурора — Кравченко

Генеральный прокурор Руслан Кравченко рассказал, что Управление государственной охраны не пропускало детективов НАБУ и САП в здание Офиса генпрокурора из-за того, что последние не хотели показывать постановления на обыск и сообщать, в какие именно кабинеты направляются. Об этом Кравченко заявил во время общения с журналистами, передает УНН.

Детали

Как отметил Кравченко, сотрудники Управления государственной охраны не пропускали детективов НАБУ в ОГП из-за того, что те не хотели показывать постановления на обыск и сообщать, в какие именно кабинеты направляются.

Я не понимаю, почему не было звонка. Сказать, что у нас есть постановление на такие-то, такие-то кабинеты. Показать их охране — их бы пропустили. Они сначала не хотели показывать постановление, в какие кабинеты - сказал Кравченко.

Он добавил, что в день обысков разговаривал с руководителями и НАБУ, и САП.

У коллег были постановления на обыск в моем кабинете, у заместителя, но они сначала отказывались их показывать, потому что не хотели, чтобы мы понимали, куда они пришли. Около 12 часов ночи я разговаривал с руководителями и НАБУ, и САП. Позвонил, спросил, что происходит. Они сказали, что у нас есть разрешение на обыски в вашем кабинете и мы будем их проводить. Я сказал: "Окей, вам все откроют — и кабинет, и офис, и сейфы". Дал команду, следователей запустили, они провели все обыски - отметил Кравченко.

Также он заявил, что спросил руководителей антикоррупционных органов, ожидать ли ему обыска по месту жительства.

Мне сказали: "Все узнаете". Потом я узнал, что у меня по месту жительства также проводится обыск. Я попросил… что жена сейчас приедет с владелицей. В дом сначала перелезли через забор, открыли калитку. Затем замки были… они остановились и дождались жену, которая открыла и все показала - подчеркнул Генпрокурор.

По словам Кравченко, во время обыска детективы изъяли в его кабинете пустые конверты, четыре подарочных сертификата по 50 тыс. гривен из магазина Canali. Также в приемной изъяли идентификационный код и другие данные из личного дела, которые его касаются.

Напомним

Семерых прокуроров Офиса Генерального прокурора планируют представить на рассмотрение Квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров для возможного увольнения после операции "Карфаген".