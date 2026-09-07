Генпрокурор Кравченко призначив перевірки в ОГП - скільки прокурорів можуть звільнити

Сімох прокурорів Офісу Генерального прокурора планують подати на розгляд Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів щодо можливого звільнення після операції "Карфаген". Про це заявив Генеральний прокурор Руслан Кравченко, передає УНН.

Точно того, кому повідомлено про підозру. Хто був дотичний. Я вже казав, що одноосібно не можу приймати рішення. Тільки, якщо суд відсторонить, то відразу я його звільняю (Сергія Кропиву - ред.). Або, коли його вина буде доведена в суді - сказав Кравченко, коментуючи питання звільнень в ОГП.

Він додав, що керівник кадрового підрозділу готує план кадрових моментів.

Сьогодні буде підписано звернення до Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів (КДКП) і всі службові розслідування вже призначив. Також готують документи щодо проведення поліграфу - додав Кравченко.

За його словами, зараз в ОГП перевіряють як державних службовців, так і прокурорів.

Стосовно держслужбовців там простіша процедура звільнення. Щодо прокурорів, то їх можна усувати з посади лише за рішенням КДКП, тому зараз готують подання на КДКП. Мова йде про сімох прокурорів - додав Генпрокурор.

Нагадаємо

Генеральний прокурор Руслан Кравченко заявив, що не тримається за посаду, і ніколи не буде триматися, зазначивши, що рішення про відставку має ухвалити Президент України або Верховна Рада.