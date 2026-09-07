Генпрокурор Кравченко назначил проверки в ОГП — сколько прокуроров могут уволить

Семерых прокуроров Офиса Генерального прокурора планируют представить на рассмотрение Квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров по вопросу возможного увольнения после операции «Карфаген». Об этом заявил Генеральный прокурор Руслан Кравченко, передает УНН.

Именно того, кому сообщено о подозрении. Кто был причастен. Я уже говорил, что единолично не могу принимать решения. Только если суд отстранит, то сразу я его увольняю (Сергея Кропиву — ред.). Или когда его вина будет доказана в суде - сказал Кравченко, комментируя вопрос увольнений в ОГП.

Он добавил, что руководитель кадрового подразделения готовит план кадровых мероприятий.

Сегодня будет подписано обращение в Квалификационно-дисциплинарную комиссию прокуроров (КДКП), и все служебные расследования уже назначены. Также готовят документы для проведения полиграфа - добавил Кравченко.

По его словам, сейчас в ОГП проверяют как государственных служащих, так и прокуроров.

В отношении госслужащих процедура увольнения проще. Что касается прокуроров, то отстранить их от должности можно только по решению КДКП, поэтому сейчас готовят представление в КДКП. Речь идет о семерых прокурорах - добавил Генпрокурор.

Напомним

Генеральный прокурор Руслан Кравченко заявил, что не держится за должность и никогда не будет держаться, отметив, что решение об отставке должен принять Президент Украины или Верховная Рада.