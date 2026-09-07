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Генпрокурор Кравченко назначил проверки в ОГП — сколько прокуроров могут уволить

Киев • УНН

 • 144 просмотра

ОГП готовит представление в дисциплинарную комиссию в отношении семерых прокуроров. Также назначены служебные расследования и подготовка к полиграфу.

Генпрокурор Кравченко назначил проверки в ОГП — сколько прокуроров могут уволить

Семерых прокуроров Офиса Генерального прокурора планируют представить на рассмотрение Квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров по вопросу возможного увольнения после операции «Карфаген». Об этом заявил Генеральный прокурор Руслан Кравченко, передает УНН

Именно того, кому сообщено о подозрении. Кто был причастен. Я уже говорил, что единолично не могу принимать решения. Только если суд отстранит, то сразу я его увольняю (Сергея Кропиву — ред.). Или когда его вина будет доказана в суде 

- сказал Кравченко, комментируя вопрос увольнений в ОГП. 

Он добавил, что руководитель кадрового подразделения готовит план кадровых мероприятий. 

Сегодня будет подписано обращение в Квалификационно-дисциплинарную комиссию прокуроров (КДКП), и все служебные расследования уже назначены. Также готовят документы для проведения полиграфа 

- добавил Кравченко. 

По его словам, сейчас в ОГП проверяют как государственных служащих, так и прокуроров. 

В отношении госслужащих процедура увольнения проще. Что касается прокуроров, то отстранить их от должности можно только по решению КДКП, поэтому сейчас готовят представление в КДКП. Речь идет о семерых прокурорах 

- добавил Генпрокурор. 

Напомним 

Генеральный прокурор Руслан Кравченко заявил, что не держится за должность и никогда не будет держаться, отметив, что решение об отставке должен принять Президент Украины или Верховная Рада. 

Павел Башинский

Политика
Руслан Кравченко
Генеральный прокурор Украины
Верховная Рада
Украина