Генеральний прокурор Руслан Кравченко розповів, що Управління державної охорони не пропускало детективів НАБУ і САП до будівлі Офісу Генпрокурора через те, що останні не хотіли показувати постанови про обшук і повідомляти, до яких саме кабінетів прямують. Про це Кравченко заявив під час спілкування з журналістами, передає УНН.

Деталі

Як зазначив Кравченко, співробітники Управління державної охорони не пропускали детективів НАБУ до ОГП через те, що ті не хотіли показувати постанови про обшук і повідомляти, до яких саме кабінетів прямують.

Я не розумію, чому не було дзвінка. Сказати, що у нас є ухвала на такі то, такі кабінети. Показати їх охороні, їх би пропустили. Вони не хотіли спочатку показувати ухвалу, на які кабінети - сказав Кравченко.

Він додав, що мав розмову з керівниками і НАБУ, і САП у день обшуків.

У колег були постанови про обшук на мій кабінет, на заступника, але вони відмовлялися спочатку їх показати, бо не хотіли, щоб ми розуміли, куди вони прийшли. Близько 12-ї години ночі я мав розмову з керівниками і НАБУ, і САП. Подзвонив, спитав, що відбувається. Вони сказали, що у нас є дозвіл на обшуки у вашому кабінеті і ми їх будемо проводити. Я сказав: "Окей, вам все відкриють – і кабінет, і офіс, і сейфи". Дав команду, слідчих запустили, вони провели всі обшуки - зазначив Кравченко.

Також він заявив, що запитав керівників антикорупційних органів, чи очікувати йому обшуку за місцем проживання.

Мені сказали: "Все дізнаєтесь". Потім я дізнався, що у мене по місцю проживання також обшук. Я попросив… що дружина зараз приїде з власницею. У будинок спочатку через паркан перелізли, відкрили хвіртку. Потім замки були… вони зупинилися і дочекалися дружину, яка відкрила і все показала - наголосив Генпрокурор.

За словами Кравченка, під час обшуку детективи вилучили в його кабінеті порожні конверти, чотири подарункові сертифікати по 50 тис. гривень із магазину Canali. Також у приймальні вилучили ідентифікаційний код та інші дані з особової справи, які його стосуються.

Нагадаємо

Сімох прокурорів Офісу Генерального прокурора планують подати на розгляд Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів щодо можливого звільнення після операції "Карфаген".