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НАБУ і САП не хотіли показувати постанови на обшук, тому їх не пускали до Офісу Генпрокурора - Кравченко

Київ • УНН

 • 714 перегляди

Кравченко заявив, що співробітники Управління державної охорони не пропускали детективів НАБУ до ОГП через те, що ті не хотіли показувати постанови про обшук і повідомляти, до яких саме кабінетів прямують.

НАБУ і САП не хотіли показувати постанови на обшук, тому їх не пускали до Офісу Генпрокурора - Кравченко

Генеральний прокурор Руслан Кравченко розповів, що Управління державної охорони не пропускало детективів НАБУ і САП до будівлі Офісу Генпрокурора через те, що останні не хотіли показувати постанови про обшук і повідомляти, до яких саме кабінетів прямують. Про це Кравченко заявив під час спілкування з журналістами, передає УНН

Деталі 

Як зазначив Кравченко, співробітники Управління державної охорони не пропускали детективів НАБУ до ОГП через те, що ті не хотіли показувати постанови про обшук і повідомляти, до яких саме кабінетів прямують.

Я не розумію, чому не було дзвінка. Сказати, що у нас є ухвала на такі то, такі кабінети. Показати їх охороні, їх би пропустили. Вони не хотіли спочатку показувати ухвалу, на які кабінети 

- сказав Кравченко. 

Він додав, що мав розмову з керівниками і НАБУ, і САП у день обшуків. 

У колег були постанови про обшук на мій кабінет, на заступника, але вони відмовлялися спочатку їх показати, бо не хотіли, щоб ми розуміли, куди вони прийшли. Близько 12-ї години ночі я мав розмову з керівниками і НАБУ, і САП. Подзвонив, спитав, що відбувається. Вони сказали, що у нас є дозвіл на обшуки у вашому кабінеті і ми їх будемо проводити. Я сказав: "Окей, вам все відкриють – і кабінет, і офіс, і сейфи". Дав команду, слідчих запустили, вони провели всі обшуки 

- зазначив Кравченко. 

Також він заявив, що запитав керівників антикорупційних органів, чи очікувати йому обшуку за місцем проживання.

Мені сказали: "Все дізнаєтесь". Потім я дізнався, що у мене по місцю проживання також обшук. Я попросив… що дружина зараз приїде з власницею. У будинок спочатку через паркан перелізли, відкрили хвіртку. Потім замки були… вони зупинилися і дочекалися дружину, яка відкрила і все показала 

- наголосив Генпрокурор. 

За словами Кравченка, під час обшуку детективи вилучили в його кабінеті порожні конверти, чотири подарункові сертифікати по 50 тис. гривень із магазину Canali. Також у приймальні вилучили ідентифікаційний код та інші дані з особової справи, які його стосуються. 

Нагадаємо 

Сімох прокурорів Офісу Генерального прокурора планують подати на розгляд Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів щодо можливого звільнення після операції "Карфаген". 

Павло Башинський

Політика
Обшук
Спеціалізована антикорупційна прокуратура
Руслан Кравченко
Національне антикорупційне бюро України