На Закарпатье продолжается выгорание газа после разгерметизации магистрального трубопровода - ГСЧС

По состоянию на сегодняшнее утро на месте возгорания магистральной газовой трубы в Закарпатской области продолжается выгорание остатков газа, сообщили в ГУ ГСЧС в области во вторник, пишет УНН.

Детали

В ГСЧС указали, что "сообщение о разгерметизации магистральной газовой трубы с последующим возгоранием" в селе Росош Мукачевского района получили 29 декабря в 05:29.

На Закарпатье произошел пожар на магистральном газопроводе - ГСЧС

"По состоянию на 06:00 30.12.2025 продолжается выгорание остатков газа в трубопроводе", - говорится в сообщении.

Отмечается, что привлечены спасатели "для мониторинга и взаимодействия с представителями Карпатского ЛПУМГ (линейного производственного управления магистральных газопроводов)".

"Угрозы распространения пламени нет, отключение населенных пунктов от газоснабжения не проводилось", - указали в ГСЧС.

