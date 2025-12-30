На Закарпатье продолжается выгорание газа после разгерметизации магистрального трубопровода - ГСЧС
На Закарпатье продолжается выгорание остатков газа в магистральной трубе, которая разгерметизировалась 29 декабря. Угрозы распространения пламени и отключения газоснабжения нет.
По состоянию на сегодняшнее утро на месте возгорания магистральной газовой трубы в Закарпатской области продолжается выгорание остатков газа, сообщили в ГУ ГСЧС в области во вторник, пишет УНН.
Детали
В ГСЧС указали, что "сообщение о разгерметизации магистральной газовой трубы с последующим возгоранием" в селе Росош Мукачевского района получили 29 декабря в 05:29.
"По состоянию на 06:00 30.12.2025 продолжается выгорание остатков газа в трубопроводе", - говорится в сообщении.
Отмечается, что привлечены спасатели "для мониторинга и взаимодействия с представителями Карпатского ЛПУМГ (линейного производственного управления магистральных газопроводов)".
"Угрозы распространения пламени нет, отключение населенных пунктов от газоснабжения не проводилось", - указали в ГСЧС.
