На Закарпатті триває вигорання газу після розгерметизації магістрального трубопроводу - ДСНС

Київ • УНН

 • 286 перегляди

На Закарпатті продовжується вигорання залишків газу в магістральній трубі, що розгерметизувалася 29 грудня. Загрози розповсюдження полум'я та відключення газопостачання немає.

На Закарпатті триває вигорання газу після розгерметизації магістрального трубопроводу - ДСНС

На сьогоднішній ранок на місці загорання магістральної газової труби у Закарпатській області продовжується вигорання залишків газу, повідомили у ГУ ДСНС в області у вівторок, пише УНН.

Деталі

У ДСНС вказали, що "повідомлення про розгерметизацію магістральної газової труби з подальшим загоранням" у селі Росош Мукачівського району отримали 29 грудня о 05:29.

На Закарпатті сталася пожежа на магістральному газопроводі - ДСНС29.12.25, 15:59 • 3048 переглядiв

"Станом на 06:00 30.12.2025 продовжується вигорання залишків газу у трубопроводі", - ідеться у повідомленні.

Зазначається, що залучено рятувальників "для моніторингу та взаємодії з представниками Карпатського ЛВУМГ (лінійного виробничого управління магістральних газопроводів)".

"Загрози розповсюдження полум'я немає, відключення населених пунктів від газопостачання не проводилось", - вказали у ДСНС.

На Харківщині сталася розгерметизація магістрального газопроводу: 30 тисяч людей лишилися без газу28.08.25, 17:24 • 3682 перегляди

Юлія Шрамко

