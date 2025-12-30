На Закарпатті триває вигорання газу після розгерметизації магістрального трубопроводу - ДСНС

На сьогоднішній ранок на місці загорання магістральної газової труби у Закарпатській області продовжується вигорання залишків газу, повідомили у ГУ ДСНС в області у вівторок, пише УНН.

Деталі

У ДСНС вказали, що "повідомлення про розгерметизацію магістральної газової труби з подальшим загоранням" у селі Росош Мукачівського району отримали 29 грудня о 05:29.

"Станом на 06:00 30.12.2025 продовжується вигорання залишків газу у трубопроводі", - ідеться у повідомленні.

Зазначається, що залучено рятувальників "для моніторингу та взаємодії з представниками Карпатського ЛВУМГ (лінійного виробничого управління магістральних газопроводів)".

"Загрози розповсюдження полум'я немає, відключення населених пунктів від газопостачання не проводилось", - вказали у ДСНС.

