На Харківщині сталася розгерметизація магістрального газопроводу: 30 тисяч людей лишилися без газу

У Харківській області цього ранку старалася розгерметизація магістрального газопроводу. Внаслідок цього без газопостачання лишилося 30 тисяч абонентів у 56 населених пунктах, пише УНН з посиланням на очільника Харківської ОВА Олега Синєгубова.

Деталі

Вранці сталася розгерметизація магістрального газопроводу. Без газопостачання залишилися 56 населених пунктів і понад 30 тисяч абонентів - повідомив Синєгубов.

Зазначається, що завдяки швидкій роботі відповідних служб вдалося уникнути масштабнішої аварії. Наразі подачу газу вже частково відновлено. Ремонтні бригади працюють на місці.

Доповнення

Впродовж минулої доби 4 населені пункти Харківської області зазнали ворожих ударів. Одна людина загинула, шестеро постраждали, пошкоджено цивільну інфраструктуру.

У Куп'янську російський FPV-дрон влучив у цивільний автомобіль. Поранення отримало подружжя: 69-річний чоловік та його 63-річна дружина.