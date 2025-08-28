На Харківщині сталася розгерметизація магістрального газопроводу: 30 тисяч людей лишилися без газу
Київ • УНН
На Харківщині сталася розгерметизація магістрального газопроводу. 30 тисяч абонентів у 56 населених пунктах залишилися без газопостачання, але подачу газу частково відновлено.
У Харківській області цього ранку старалася розгерметизація магістрального газопроводу. Внаслідок цього без газопостачання лишилося 30 тисяч абонентів у 56 населених пунктах, пише УНН з посиланням на очільника Харківської ОВА Олега Синєгубова.
Деталі
Вранці сталася розгерметизація магістрального газопроводу. Без газопостачання залишилися 56 населених пунктів і понад 30 тисяч абонентів
Зазначається, що завдяки швидкій роботі відповідних служб вдалося уникнути масштабнішої аварії. Наразі подачу газу вже частково відновлено. Ремонтні бригади працюють на місці.
Доповнення
Впродовж минулої доби 4 населені пункти Харківської області зазнали ворожих ударів. Одна людина загинула, шестеро постраждали, пошкоджено цивільну інфраструктуру.
У Куп'янську російський FPV-дрон влучив у цивільний автомобіль. Поранення отримало подружжя: 69-річний чоловік та його 63-річна дружина.