Ексклюзив
13:53 • 1378 перегляди
43% частки обслуговування місій ООН за Україною: вітчизняні авіакомпанії завойовують позиції на глобальному ринку
13:37 • 5414 перегляди
Виплати для українських біженців у Європі: що зміниться з осені 2025 року
13:24 • 4494 перегляди
Зеленський доручив МЗС з’ясувати обставини заборони в’їзду офіцеру ЗСУ "Мадяру" до Угорщини
Ексклюзив
11:21 • 21278 перегляди
Драйвер економіки: чому українська авіація потребує більшого, ніж часткова увага в межах Defence City
Ексклюзив
28 серпня, 07:27 • 63969 перегляди
Міноборони про ППО України: цей напрямок не досягнув максимальної ефективності
28 серпня, 06:36 • 93607 перегляди
563 з 598 дронів і 26 з 31 російської ракети знешкоджено над Україною, у тому числі один з двох "Кинджалів"
28 серпня, 04:08 • 88663 перегляди
росія вдарила по рухомому складу Укрзалізниці: низка поїздів прямує зміненим маршрутом
27 серпня, 17:11 • 110127 перегляди
Ольга Стефанішина стала новим послом України у США
Ексклюзив
27 серпня, 16:10 • 80162 перегляди
Популярного Instagram-блогера оштрафували на 4,8 млн грн за незаконну рекламу онлайн-казино: юрист прокоментував
Ексклюзив
27 серпня, 15:38 • 81007 перегляди
"Запрошуємо до себе російського агента": військовий оглядач про скандальне рішення Державіаслужби щодо вертольотів Ми-8
На Харківщині сталася розгерметизація магістрального газопроводу: 30 тисяч людей лишилися без газу

Київ • УНН

 • 4 перегляди

На Харківщині сталася розгерметизація магістрального газопроводу. 30 тисяч абонентів у 56 населених пунктах залишилися без газопостачання, але подачу газу частково відновлено.

На Харківщині сталася розгерметизація магістрального газопроводу: 30 тисяч людей лишилися без газу

У Харківській області цього ранку старалася розгерметизація магістрального газопроводу. Внаслідок цього без газопостачання лишилося 30 тисяч абонентів у 56 населених пунктах, пише УНН з посиланням на очільника Харківської ОВА Олега Синєгубова.

Деталі

Вранці сталася розгерметизація магістрального газопроводу. Без газопостачання залишилися 56 населених пунктів і понад 30 тисяч абонентів

- повідомив Синєгубов.

Зазначається, що завдяки швидкій роботі відповідних служб вдалося уникнути масштабнішої аварії. Наразі подачу газу вже частково відновлено. Ремонтні бригади працюють на місці.

Доповнення

Впродовж минулої доби 4 населені пункти Харківської області зазнали ворожих ударів. Одна людина загинула, шестеро постраждали, пошкоджено цивільну інфраструктуру.

У Куп'янську російський FPV-дрон влучив у цивільний автомобіль. Поранення отримало подружжя: 69-річний чоловік та його 63-річна дружина.

Павло Зінченко

