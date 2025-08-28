В Харьковской области произошла разгерметизация магистрального газопровода: 30 тысяч человек остались без газа

В Харьковской области этим утром произошла разгерметизация магистрального газопровода. В результате без газоснабжения остались 30 тысяч абонентов в 56 населенных пунктах, пишет УНН со ссылкой на главу Харьковской ОВА Олега Синегубова.

Подробности

Утром произошла разгерметизация магистрального газопровода. Без газоснабжения остались 56 населенных пунктов и более 30 тысяч абонентов - сообщил Синегубов.

Отмечается, что благодаря быстрой работе соответствующих служб удалось избежать более масштабной аварии. Сейчас подача газа уже частично восстановлена. Ремонтные бригады работают на месте.

Дополнение

За прошедшие сутки 4 населенных пункта Харьковской области подверглись вражеским ударам. Один человек погиб, шестеро пострадали, повреждена гражданская инфраструктура.

В Купянске российский FPV-дрон попал в гражданский автомобиль. Ранения получили супруги: 69-летний мужчина и его 63-летняя жена.