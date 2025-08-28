В Харьковской области произошла разгерметизация магистрального газопровода: 30 тысяч человек остались без газа
Киев • УНН
В Харьковской области произошла разгерметизация магистрального газопровода. 30 тысяч абонентов в 56 населенных пунктах остались без газоснабжения, но подача газа частично возобновлена.
Подробности
Утром произошла разгерметизация магистрального газопровода. Без газоснабжения остались 56 населенных пунктов и более 30 тысяч абонентов
Отмечается, что благодаря быстрой работе соответствующих служб удалось избежать более масштабной аварии. Сейчас подача газа уже частично восстановлена. Ремонтные бригады работают на месте.
Дополнение
За прошедшие сутки 4 населенных пункта Харьковской области подверглись вражеским ударам. Один человек погиб, шестеро пострадали, повреждена гражданская инфраструктура.
В Купянске российский FPV-дрон попал в гражданский автомобиль. Ранения получили супруги: 69-летний мужчина и его 63-летняя жена.