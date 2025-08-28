$41.320.08
Эксклюзив
13:53 • 1572 просмотра
43% доли обслуживания миссий ООН за Украиной: отечественные авиакомпании завоевывают позиции на глобальном рынке
13:37 • 6102 просмотра
Выплаты украинским беженцам в Европе: что изменится с осени 2025 года
13:24 • 4864 просмотра
Зеленский поручил МИД выяснить обстоятельства запрета на въезд офицеру ВСУ "Мадяру" в Венгрию
Эксклюзив
11:21 • 21622 просмотра
Драйвер экономики: почему украинская авиация нуждается в большем, чем частичное внимание в рамках Defence City
Эксклюзив
28 августа, 07:27 • 64566 просмотра
Минобороны о ПВО Украины: это направление не достигло максимальной эффективности
28 августа, 06:36 • 94141 просмотра
563 из 598 дронов и 26 из 31 российской ракеты обезврежены над Украиной, в том числе один из двух "Кинжалов"
28 августа, 04:08 • 89106 просмотра
Россия нанесла удар по подвижному составу «Укрзализныци»: ряд поездов следует по измененному маршруту
27 августа, 17:11 • 110389 просмотра
Ольга Стефанишина стала новым послом Украины в США
Эксклюзив
27 августа, 16:10 • 80315 просмотра
Популярного Instagram-блогера оштрафовали на 4,8 млн грн за незаконную рекламу онлайн-казино: юрист прокомментировал
Эксклюзив
27 августа, 15:38 • 81053 просмотра
"Приглашаем к себе российского агента": военный обозреватель о скандальном решении Госавиаслужбы по вертолетам Ми-8
В Харьковской области произошла разгерметизация магистрального газопровода: 30 тысяч человек остались без газа

Киев • УНН

 • 54 просмотра

В Харьковской области произошла разгерметизация магистрального газопровода. 30 тысяч абонентов в 56 населенных пунктах остались без газоснабжения, но подача газа частично возобновлена.

В Харьковской области произошла разгерметизация магистрального газопровода: 30 тысяч человек остались без газа

В Харьковской области этим утром произошла разгерметизация магистрального газопровода. В результате без газоснабжения остались 30 тысяч абонентов в 56 населенных пунктах, пишет УНН со ссылкой на главу Харьковской ОВА Олега Синегубова.

Подробности

Утром произошла разгерметизация магистрального газопровода. Без газоснабжения остались 56 населенных пунктов и более 30 тысяч абонентов

- сообщил Синегубов.

Отмечается, что благодаря быстрой работе соответствующих служб удалось избежать более масштабной аварии. Сейчас подача газа уже частично восстановлена. Ремонтные бригады работают на месте.

Дополнение

За прошедшие сутки 4 населенных пункта Харьковской области подверглись вражеским ударам. Один человек погиб, шестеро пострадали, повреждена гражданская инфраструктура.

В Купянске российский FPV-дрон попал в гражданский автомобиль. Ранения получили супруги: 69-летний мужчина и его 63-летняя жена.

Павел Зинченко

ОбществоПроисшествия
Олег Синегубов
Харьковская область
Укргаздобыча
Купянск