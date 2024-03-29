На ЗАЭС эксперты МАГАТЭ ежедневно слышат артиллерийские взрывы - отчет

Ядерная безопасность и безопасность в Украине находятся под постоянной угрозой. Об этом заявил в отчете 28 марта генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Мариано Гросси, передает УНН.

Детали

Отмечается, что на ЗАЭС, крупнейшей в Европе атомной электростанции (АЭС), эксперты МАГАТЭ, работающие на площадке, в течение последней недели продолжали ежедневно слышать взрывы на разных расстояниях от станции.

По словам экспертов, несколько раз звуки исходили оттуда, предположительно, от артиллерийского огня.

В ночь на 22 марта и 27 марта был слышен огонь из стрелкового оружия неподалеку. Кроме того, вчера на месте сработала сигнализация об авиационном налете, что отложило запланированный визит группы МАГАТЭ на хранилище сухого отработанного ядерного топлива ЗАЭС до конца дня.

Во время осмотра, проведенного на прошлой неделе, команда МАГАТЭ не заметила никаких проблем, связанных с ядерной безопасностью. Однако ЗАЭС до сих пор не обеспечила своевременный и надлежащий доступ для экспертов МАГАТЭ ко всем зонам, важным для ядерной безопасности и безопасности, включая некоторые части турбинных залов, изоляционные ворота водоема-охладителя ЗАЭС и открытый распределительный пункт 330 кВ на соседней Запорожской ТЭС говорится в отчете.

МАГАТЭ известно о сообщениях в социальных сетях и изображениях, связанных с присутствием войск и техники в одном из турбинных залов ЗАЭС.

Эксперты МАГАТЭ сообщили, что ЗАЭС начала осушение одного из спринклерных бассейнов 5-го энергоблока с целью его очистки, что продлится около трех недель, после чего будут очищать также спринклерный бассейн 6-го блока. Два энергоблока входят в пятерку на ЗАЭС, которые находятся в холодной остановке, а реакторный блок 4 - в горячей остановке для выработки пара для отопления.

В северо-восточном городе Харькове 22 марта научно-исследовательский комплекс, который до начала войны использовался для производства радиоизотопов для медицинского и промышленного применения, потерял внешнее питание из-за обстрела, сообщает украинский ядерный регулятор. . Сейчас заведение работает на аварийных дизель-генераторах. Кроме того, МАГАТЭ сообщили, что все уровни радиации на месте остаются в норме.

Дополнение

Эксперты МАГАТЭ на Хмельницкой, Ривненской и Южно-Украинской АЭС, а также на Чернобыльской площадке сообщили, что ядерная безопасность продолжает поддерживаться, несмотря на многочисленные авиационные налеты за последнюю неделю. Ремонт в турбинном зале блока № 2 Хмельницкой АЭС идет нормально, а блок № 4 Ривненской АЭС находится в плановом простое. На этой неделе состоялась ротация экспертов МАГАТЭ на Чернобыльской площадке.

МАГАТЭ продолжило доставку оборудования, необходимого для поддержания ядерной безопасности в Украине. На этой неделе Ровенская АЭС получила на площадку портативный рентгеновский аппарат для неразрушающего контроля, закупленный за средства Великобритании. Это была 42-я поставка оборудования в Украину с начала конфликта, общая сумма помощи составляет более 9 миллионов евро.

МАГАТЭ начинает оценку антитеррористических мер на атомной станции в японской Ниигата