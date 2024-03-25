МАГАТЭ начинает оценку антитеррористических мер на атомной станции в японской Ниигата

Международное агентство по атомной энергии начало выездную миссию экспертов на атомную станцию "Касивадзаки-Карива" на побережье Японского моря для оценки обновленных антитеррористических мероприятий. Об этом сообщает NHK, пишет УНН.

Детали

Компания-оператор TEPCO обратилась к МАГАТЭ с просьбой оценить мероприятия на атомной электростанции "Касивадзаки-Карива" в префектуре Ниигата с точки зрения третьей стороны.

Ожидается, что миссия продлится до 2 апреля.

Эксперты будут проверять объекты антитеррористической деятельности и проведут опрос.

Обращение TEPCO поступило после того, как из-за ряда недостатков с безопасностью Управление по ядерному регулированию Японии в 2021 году фактически запретило эксплуатацию станции. Запрет сняли в декабре прошлого года.

Отмечается, что для перезапуска АЭС требуется согласие местных властей, и в TEPCO надеются, что выводы МАГАТЭ помогут убедить местное руководство в безопасности объекта и окончательно решить вопрос возобновления эксплуатации станции.

Министерство экономики и промышленности обратилось к губернатору Ниигаты с просьбой поддержать политику правительства по перезапуску завода.

Губернатор отметил, что в Ниигата растет беспокойство относительно того, как люди будут эвакуироваться в случае аварии. По его словам, префектура внимательно следит за действиями правительства.

Напомним

В марте 2024 года МАГАТЭ успешно провело ротацию экспертных мониторинговых миссий на четырех украинских атомных электростанциях, в том числе на Чернобыльской АЭС, чтобы обеспечить их безопасность в условиях военной агрессии россии.