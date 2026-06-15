На восстановление Успенского собора Лавры после российской атаки средства обеспечат уже сегодня - Свириденко

Успенский собор Киево-Печерской лавры после удара рф будет восстановлен. Правительство обеспечит необходимое финансирование восстановительных работ. Уже сегодня будет принято решение. Об этом сообщила Премьер-министр Юлия Свириденко в соцсетях в понедельник, пишет УНН.

Успенский собор Киево-Печерской лавры будет восстановлен. (...) Восстановление Успенского собора и необходимое для этого финансирование сегодня обсудили с Президентом. Правительство обеспечит необходимое финансирование восстановительных работ. Уже сегодня будет принято решение о безотлагательном выделении средств из резервного фонда для консервации поврежденной крыши и ее последующего восстановления - сообщила Свириденко.

По словам Премьера, "благодаря профессиональным действиям наших спасателей пожар после попадания российского беспилотника ликвидирован". "Лавру пытались уничтожить во второй раз — как и в 1941 году. К счастью, нам не придется отстраивать украинскую святыню с фундамента", — указала она.

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"Мы ожидаем реакции международных организаций на этот очередной варварский шаг россии. Поручила вице-премьер-министру по гуманитарной политике Татьяне Бережной активизировать эту работу, в частности с привлечением возможностей Украинского фонда культурного наследия", — указала Свириденко.

Также Свириденко указала, что с самого утра получает "многочисленные сообщения от представителей украинского бизнеса и меценатов, которые хотят присоединиться к восстановлению святыни". "Спасибо за общие ценности и готовность помочь", — отметила она.

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