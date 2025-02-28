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На восстановление системы здравоохранения в Украине нужно 19 млрд долларов - отчет

Киев • УНН

 • 23836 просмотра

Система здравоохранения Украины требует 19,4 млрд долларов на восстановление в течение 10 лет. Наибольший ущерб понесли медицинские учреждения в Донецкой, Харьковской, Луганской и Херсонской областях.

На восстановление системы здравоохранения в Украине нужно 19 млрд долларов - отчет

С начала полномасштабного вторжения система здравоохранения понесла многочисленные убытки и ущерб со стороны России. Общие потребности в восстановлении и реконструкции в течение десяти лет оцениваются в 19,4 миллиарда долларов. Об этом сообщило Министерство здравоохранения, со ссылкой на отчет «Четвертая быстрая оценка ущерба и потребностей на восстановление», пишет УНН.

Согласно оценкам Всемирного банка и ЕС потребности сектора здравоохранения сейчас уже оцениваются в более 19 миллиардов долларов. Эта цифра промежуточная. Однако очевидно, что система здравоохранения требует значительных инвестиций и их рационального использования,

- отметил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

По его словам, в этом году была утверждена Стратегия развития системы здравоохранения до 2030 года с целью обеспечить устойчивость системы в условиях войны и сосредоточиться на восстановлении.

По сравнению с оценкой, обнародованной в феврале прошлого года, общие потери сектора здравоохранения увеличились на 8,9%. Потребности в восстановлении и реконструкции на следующее десятилетие выросли на 14%. В частности, количество поврежденных учреждений здравоохранения выросло на 36,7%, аптек - на 2,2% и т.д.

Наибольшие убытки зафиксированы в Донецкой (37,8% от общей стоимости убытков), Харьковской (12,6%), Луганской (12,5%) и Херсонской (7,3%) областях.

В отчете представлены выводы относительно потерь Украины от вторжения России в период с 24 февраля 2022 года до 31 декабря 2024 года.

Справка

Быстрая оценка нанесенного ущерба и потребностей на восстановление была представлена 25 февраля 2025 года правительством Украины, группой Всемирного банка, Европейской комиссией и Организацией Объединенных Наций. Согласно документу, общая стоимость восстановления и восстановления в Украине составляет 524 млрд долларов (506 млрд евро) в течение следующего десятилетия.

В Украине введут систему трансплантации тканей по европейским стандартам - Минздрав21.02.25, 13:49 • 23127 просмотров

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