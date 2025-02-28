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На відновлення системи охорони здоров’я в Україні потрібно 19 млрд доларів - звіт

Київ • УНН

 • 23839 перегляди

Система охорони здоров'я України потребує 19,4 млрд доларів на відновлення протягом 10 років. Найбільших збитків зазнали медичні заклади у Донецькій, Харківській, Луганській та Херсонській областях.

На відновлення системи охорони здоров’я в Україні потрібно 19 млрд доларів - звіт

З початку повномасштабного вторгнення система охорони здоров’я зазнала численних збитків та шкоди з боку росії. Загальні потреби у відновленні та реконструкції протягом десяти років оцінюються у 19,4 мільярда доларів. Про це попідомило Міністерство охорони здоров’я, з посиланням на звіт "Четверта швидка оцінка завданої шкоди та потреб на відновлення", пише УНН.

Відповідно до оцінок Світового банку та ЄС потреби сектору охорони здоров’я наразі вже оцінюються у понад 19 мільярдів доларів. Ця цифра проміжна. Однак очевидно, що система охорони здоров’я потребує значних інвестицій та їх раціонального використання,

- зазначив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

За його словами, цьогоріч була затверджена Стратегія розвитку системи охорони здоров’я до 2030 року з метою забезпечити стійкість системи в умовах війни та зосередитись на відновленні.

У порівнянні з оцінкою, що була оприлюднена в лютому минулого року, загальні втрати сектору охорони здоров’я збільшилися на 8,9%. Потреби у відновленні та реконструкції на наступне десятиліття зросли на 14%. Зокрема, кількість пошкоджених закладів охорони здоров’я зросла на 36,7%, аптек – на 2,2% тощо.

Найбільші збитки зафіксовано у Донецькій (37,8% від загальної вартості збитків), Харківській (12,6%), Луганській (12,5%) та Херсонській (7,3%) областях.

У звіті представлені висновки щодо втрат України від вторгнення росії у період з 24 лютого 2022 року до 31 грудня 2024 року.

Довідка

Швидка оцінка завданої шкоди та потреб на відновлення була презентована 25 лютого 2025 року урядом України, групою Світового банку, Європейською комісією та Організацією Об'єднаних Націй. Відповідно до документу, загальна вартість відбудови та відновлення в Україні становить 524 млрд доларів (506 млрд євро) впродовж наступного десятиліття.

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